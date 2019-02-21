İZBAN, Ayfer için kan sırasında

İZBAN ailesi, aplastik anemi teşhisi konulan gişe görevlisi Ayfer Kimran’a gerekli kök hücre ve uygun kanın bulunması için el ele verdi. 150 çalışan, Türk Kızılayı’nın Alsancak’ta kurduğu özel istasyonda kök hücre ve kan bağışında bulundu

İZBAN ailesi, aplastik anemi teşhisi konulan gişe görevlisi Ayfer Kimran’ı yeniden sağlığına kavuşturmak için adeta seferber oldu. İZBAN yönetiminin daveti üzerine Türk Kızılayı, bir kız çocuğu annesi Ayfer Kirman’a kök hücre ve uygun kam bulunması amacıyla Alsancak İstasyonu’nda özel bir merkez kurdu. Ayfer Kimran’ı bir an önce sağlığına döndürmek için el ele veren mesai arkadaşları da 150 kişilik grup halinde merkeze giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.



Kızılay, 112 kök hücre ve 83 kan bağışı örneğini, uygunluk testi için laboratuvarına gönderdi. Hastalığı nedeniyle vücudu ilik üretemeyen Ayfer Kimran için dileyenler, Ege Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Servisi’ne giderek AB Rh (+)kan ve trombosit bağışı kaydı da yaptırabilecek. Hemataloji Servisi ise ihtiyaç olduğunda kişilere ulaşarak kan bağışı işleminin yapılmasını sağlayacak.



APLASTİK ANEMİ NEDİR?



Aplastik anemi, kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi durumudur. Hemen her yaşta rastlanabilmektedir. Kan hücrelerinde ciddi oranda azalmaya neden olan hastalık, kişinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Hastalık etkenlerinin vücut içerisinde çok daha kolay ve çok daha hızlı bir şekilde yayılmasını, kişinin hastalığa açık bir hale gelmesine sebep olmaktadır. Eken teşhiste ilaç ve kan nakli ile tedavisi mümkün olan hastalık, geç teşhislerde ise kemik iliği naklini zorunlu kılabilmektedir.