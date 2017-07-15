İZBAN'da acı olay! Treni görünce...

İzmir Gaziemir'de bir genç İZBAN treninin önüne atlayarak intihar etti

Olay dün saat 10.00 civarında yaşandı. Alınan bilgiye göre psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Barışcan Yılmaz, İZBAN'ın Sarnıç durağına geldi. Durakta beklemeye başlayan Yılmaz, o sırada Torbalı yönünden Aliağa yönüne gitmekte olan treni görünce önüne atladı.



Olayı görenler durumu hemen güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri de çağrıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barışcan Yılmaz'ın cesedi, savcının incelemesinden sonra morga kaldırıldı.



İntihar nedeniyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.