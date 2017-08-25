İZBAN'da bıçaklı kavga

İzmir İZBAN'da iddiaya göre gürültü tartışması nedeniyle kavga çıktı. Olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi

Olay İzmir'in toplu ulaşım aracı olan İZBAN treninde yaşandı. İddiaya göre dün akşam saatlerinde bir grup genç aşırı gürültü yaptı. Bazı vatandaşlar ise gürültü yapan gençleri uyardı. Vatandaşların tepkisi üzerine gürültü yapan bazı gençler, kendilerini uyaran vatandaşların üzerine yürüdü.



Trende küfürlü konuşmalar başlayınca tartışma iyice büyüdü. Alınan bilgiye göre sorun çıkartan gençler, Kemer İstasyonu'nda trenden indirildi. İddiaya göre trenden indirilme sırasında bir kişi bıçakla kendisine tepki gösteren yolculardan birine saldırdı. Ancak adamın kendisine tekme ile karşılık vermesi sonrası küfür ederek olay yerinden uzaklaştı. Olay hemen güvenlik güçlerine bildirilirken, bıçaklanan kişi de hafif yaralı olduğu için ambulans istemeden olay yerinden ayrıldı.





