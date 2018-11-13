İZBAN'da grev hazırlığı: Yüzde 14 zam kabul edilemez

İZBAN çalışanları, 127 gündür süren zam beklentisinden sonra işveren ile anlaşmaya varamadı. Demiryolu İşçileri Sendikası'nın ikramiye, tazminat ve yüzde 28 zam talebine, yaklaşık yüzde 14 zam teklif eden işveren ile anlaşmazlık greve taşınıyor

Burcu Özkan- İzmir'de Aliağa-Torbalı arası banliyö taşımacılığı yapan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN A.Ş. ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasında süren toplu sözleme görüşmeleri geçtiğimiz aylarda başladı. 342 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) için arabuluculuk sağlanan görüşmelerden sonuç alınamayınca İZBAN işçileri grev kararı aldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, İZBAN çalışanlarının olması gereken ücretlerle çalışmadığını belirterek, "127 gündür bu anlaşmazlık süreci maalesef devam ediyor. Bize teklif edilen zam 11,68 ile 15.6 oranında. Bu teklif bizim anlaşma zeminimiz olamaz. Biz yüzde 28 talep ettik" dedi.

İşverenin grev kararına rağmen sendika ile irtibat kurmadığını söyleyen Ervüz, "Biz ilk itirazımızın ardından arabuluculuk sağladık fakat o dönemden beridir işveren ile bir görüşmemiz olmadı. Beklediğimiz teklif hiçbir şekilde gelmiyor. Yani daha iyileştirilmiş bir teklifle hiç gelmediler bize. Bu teklifimizi kabul etmezlerse daha yüksek zam teklifi veririz gibi bir söylemde de bulunmuştuk. Arkadaşlarımızla bunun değerlendirmesini henüz yapmadık ama değerlendirmek için toplanabiliriz. Bu son teklifimizin kabul görmesi için çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

'127 gündür anlaşamadık'

İZBAN çalışanlarının beklentilerine cevap verilmesini talep eden Ervüz, "127 gündür bu anlaşmazlık süreci maalesef devam ediyor. Beklentimiz yüzde 28 ama bize sunulan yüzde 14 civarı bir zam ve bu da bizim işçilerimizin beklentilerini karşılamıyor. Ama tekrar şunu belirtmek gerek, sadece ücretteki beklentimiz yüzde 28. Bunun dışında; 85 günlük ikramiye için 90-95 gün teklif ettiler fakat biz 112 gün teklif ediyoruz. Grevimiz başladıktan sonra ancak işverenle anlaşma imzamızı attığımızda grevimiz sona erer. Bu konudaki kararlılığımızın arkasındayız" dedi.

TCDD aramadı

İşverenlerin bu grevden haberdar olduğunu ifade eden Hüseyin Ervüz, Başkan Kocaoğlu toplu sözleşmeyi TCDD'ye bıraktığın söyledi. Fakat bize şu anda TCDD'den herhangi bir talep gelmedi. Belki de grevin tam tarihi belli olmadığı için bekliyor olabilirler. Bizde iyi niyetle yaklaşıp, greve başlamadan 'Acaba uzlaşabilir miyiz?' diye düşünüp grev tarihimizi bekletiyoruz" diye konuştu.

'Bugün, yarın grev tarihimizi ilan edeceğiz' diyen Ervüz, "Kanun bizden iki aşama talep ediyor. Bir, grev yapacağınızı ilan edin. İki greve başlayacağınız tarihten altı iş günü içerisinden önce bunu işverene yazılı tebliğ edin diyor. Biz henüz birinci aşamadayız. Biz greve yarın başlayacakmış gibi hazırız. Metro ile ilgili bazı uzlaşmazlıklar söz konusu. Bu konuda da kamuoyuyla bilgi paylaşacağız" dedi.

Enflasyon kaybımız yüzde 22



İşveren ile sendika olarak aylardır anlaşmazlık yaşandığının altını çizen Başkan Ervüz, "İşverenler kendi şirket hesapları içerisinde bizler için belli bir pay ayırdılar mutlaka. Bizim zam talebimiz bu payı aştığı için, işçinin hak ettiğini vermek yerine mali portresini ve bilançosunu aşmamak için bu zamdan kaçınıyorlar. Çünkü geride bıraktığımız 6 ve 4 ayda yani toplam 10 aylık bir dönemde yüzde 22 oranında enflasyon gördük. Yüzde 22 oranında bir enflasyon kaybı var. Bize teklif edilen zam ise 11,68 ile 15,6 oranında değişen bir rakam. Ortalaması ise yaklaşık yüzde 14. Ortalamanın yüzde 14 olduğu yerde bizim anlaşma zeminimiz maalesef olamaz. Biz yüzde 28 talep ettik. Yani bize neredeyse yarısını verebileceklerini söylüyorlar. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir. Biz ilaveten ikramiye ve tazminat konusunda da ücret talep ediyoruz fakat burada da anlaşamıyoruz" diye konuştu.