İZBAN'da intihar

Nergiz İstasyonu'nda bir kadın, tren yaklaştığı sırada kendini raylara attı.

İZBAN'da intihar
26 Şubat 2019 Salı 15:18

Burcu Özkan - İZBAN Nergiz İstasyonu'nda intihar olayı gerçekleşti. Gelen yolcu treninin önüne atlayan bir kadın hayatını kaybetti.

Treni kullanan makinist, olayın ardından yaptığı açıklamada "İkaz ve uyarı düğmesine bastığı sırada kendisini raylara atan kadının hayatını kaybettiğini belirten makinist; Uyarı ve ikaz yaptığımız halde iş işten geçmişti kendisini attı"’ diye konuştu.

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Etiketler; #intihar #Nergiz #izban
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