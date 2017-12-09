İZBAN'da intiharın görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir'de üniversite öğrencisi Doğanca Atik, İZBAN treninin önüne atlayarak intihar etmişti. Olayın görüntüleri ortaya çıktı

İZBAN'da intiharın görüntüleri ortaya çıktı!

Olay İzmir Menemen'de bulunan Egekent 2 durağında meydana gelmişti. 23 Kasım tarihinde 24 yaşındaki Doğancan Atik, İZBAN treninin önüne atlayarak intihar etti. Atik, olay yerinde hayatını kaybetti. Atik'in cenazesi inceleme sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


24 yaşındaki Atik'in Süleyman Demirel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi.


Olayı araştıran ekipler, Atik'in saniye saniye intihar görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülerde Atik, İZBAN treninin yaklaşmasıyla birden kendisini onun önüne atıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izban #intihar
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