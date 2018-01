İZBAN'da taşeron krizi! Evrakları almıyorlar!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) bünyesinde taşeron olarak çalışan güvenlik ve temizlik çalışanlarının kadro için doldurdukları evrakların teslim alınmadığını belirtti. İşçilerin kadroya alınmamaları durumunda mağdur olacaklarını söyledi

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şube başkanlarıyla birlikte taşeron işçilerin kadroya geçişleriyle ilgili sorunlara değindi. İZBAN bünyesinde taşeron olarak çalışan yaklaşık 500 güvenlik ve 200 temizlik işçisinin kadroya geçmek için doldurduğu evrakların İZBAN tarafından teslim alınmadığını belirten Sarı, ayın 11'ine kadar bu sorunların aşılamaması halinde işçilerin haklarının ellerinden alınmış olacağını vurguladı.



DİSK Ege Bölge Temsilciği'ndeki toplantıda konuşan Sarı, evrak ve dilekçe konularında da bir kavram kargaşası olduğunu belirterek, halihazırda İZELMAN ve İZENERJİ gibi şirketlerde zaten belediye çalışanı olarak gözüken çalışanların evrak ve dilekçe vermemesi gerektiğini, kuruma hizmet sağlayan özel şirketlerdeki işçilerin evrak teslim etmesi gerektiğini diye getirdi. Sarı şunları söyledi:



"Söz konusu KHK'ya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgele ve yönetmeliklere göre, yarısı KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü) olan ve yarısı BİT (Belediye İktisadi Teşebbüsü) olan, şu an salonda da bulunan İZBAN işçileri gibi, birçok kurumda taşeron olarak çalışan işçilerin hakları yenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın genelgesine göre, alt işveren işçilerinin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir feragat belgesi vermeleri gerekmemektedir. Bu KHK'ya göre, eğer şirketler, işçilerin beyanlarını almayıp başka bir işleme tabi tutuyorlarsa, suç işliyorlar. Bu sorunun aşılması için öncelikle sendikal üyeliklerin yapılması işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda da İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN ve Devlet Demiryolları ile problemlerin aşılması noktasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz."



'GENEL SEKRETERENİZİN RESMİ YAZISINA RİAYET EDİN'



Memuş Sarı, Çankaya Belediyesi'nin Çalışma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Mali İdareler Genel Müdürlüğü'nden aldığı görüşe göre, her ne kadar 4 bin 734 sayılı Hizmet Alım İhalesi yapsa da, belediye şirketleri çalışanlarının hali hazırda belediye çalışanları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Belediye çalışanları evrakları vermekle yükümlü değildir. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi de, hem Büyükşehir'e bağlı daire başkanlıklarına hem yan kuruluşları olan ESHOT Genel Müdürlüğü ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne genel sekreter imzalı olarak, 'Çalışanlardan hiçbir evrak toplanmayacak' yazısı gönderdi. Buna rağmen, bazı bürokratların sadece kendilerini kurtarmak amacıyla üyelerimizden evrak talep etmesi hukuksuzluktur ve kanunsuzluktur. Buradan evrak isteyen tüm bürokratları uyarıyoruz, hukuksuzluk yapmayın ve kendi genel sekreterinizin yazdığı resmi yazıya riayet edin."



'İZBAN A,Ş.'NİN KADRO KAPSAMINDA OLDUĞU AÇIKTIR'



Genel İş 7 No'lu Şube Başkanı Kemal Köroğlu da, İZBAN işçilerinin kadro evraklarının teslim alınmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:



"İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortak olduğu İZBAN A.Ş.'de, evrak konusunda herhangi bir muhatap bulunamamaktadır. İZBAN, evraklarını götüren arkadaşlarımızın evraklarını teslim almamaktadır. KHK gayet açıktır. Belediyelerin direkt ya da dolaylı olarak ortak olduğu her şirket bu kapsamdadır. Hukukçularımızla da yaptığımız görüşmelerde İZBAN A.Ş.'nin bu kapsamda olduğu her şekilde görülmektedir. Muhtemelen bunlar şundan dolayı 'hayır' diyorlar. Kadro dışı kalan KİT'ler bölümünde, Devlet Demiryolları ve bağlı ortaklıklar var. Fakat burası salt Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'nün şirketi değil. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortak olduğu şirkettir. Buradan hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de İZBAN A.Ş.'ye, bu arkadaşlarımızı yarın telafisi mümkün olmayan bir yola sürüklemeden evrakların temsil alınması için çağrı yapıyoruz."