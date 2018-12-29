İZBAN'dan mahkemeye itiraz

İzmir Banliyö AŞ (İZBAN), grev nedeniyle koyduğu ek tren seferlerini sendikanın başvurusu üzerine iptal eden mahkeme kararına itiraz etti.

İZBAN avukatları tarafından Karşıyaka 1. İş Mahkemesine yapılan itirazda ek seferlerin durdurulması kararının iptali istendi.

Mahkemenin 31 Aralık Pazartesi günü itirazı değerlendireceği bildirildi.

Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık'ta grev kararı alınmış, İZBAN'ın grevin neden olduğu sıkıntıyı asgariye indirebilmek amacıyla koyduğu ek seferler sendikanın başvurusu üzerine Karşıyaka 1. İş Mahkemesi kararıyla 24 Aralık'ta durdurulmuştu.