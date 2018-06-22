İZBAN'dan yaza özel Selçuk tarifesi

İZBAN, ülkemizde kültür turizminin merkezlerinden Selçuk’a ulaşımı daha da kolaylaştırmak ve yaz döneminde yükselen yolcu talebine yanıt vermek amacıyla Selçuk-Tepeköy arasındaki günlük sefer sayısını 20’den 26’ya yükseltti

İZBAN, yolcuların ülkemizin en önemli kültür turizmi merkezlerinden biri olan Selçuk’a ulaşımını daha da kolaylaştırmak amacıyla Tepeköy-Selçuk arasındaki sefer sayısını günde 26’ya çıkardı. İZBAN, daha önce 20 olan günlük sefer sayısındaki artış sayesinde hem yaz döneminde yükselen yolcu talebine yanıt verebilecek, hem de daha fazla sefer ile yolculara daha kolay bir ulaşım imkanı sağlamış olacak. Yeni planlamaya göre Tepeköy’den ilk sefer 06:25’te, son sefer 22:05’te hareket edecek. Selçuk’tan ise ilk tren 05:50’de yola çıkarken, son tren 21:25’te kalkacak. Selçuk’tan hareket eden tüm trenler, Tepeköy-Cumaovası setleri ile entegre çalışacak. Uygulama kış dönemine kadar devam edecek.

8 EYLÜL 2017’DE AÇILDI

İZBAN’in hat uzunluğunu 110 kilometreden 136’ya çıkaran Selçuk hattı, 8 Eylül 2017 tarihinde hizmete girdi. İzmir’in güney hattındaki en uç noktalardan biri olan Selçuk İstasyonu sayesinde, UNESCO Kültür Mirası içerisinde yer alan Efes Antik Kenti’ne ulaşım çok kolay bir hale gelirken, turizm cenneti Kuşadası da İzmir’e bir adım daha yakınlaştı.

185 BİN METRELİK KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

İZBAN’ın Bergama’ya kadar uzamasını sağlayacak çalışmalar da bir yandan devam ediyor. Bergama hattı devreye girdiğinde hat uzunluğu 185 kilometreye ulaşacak. Bir anlamda iki kültür başkenti Bergama ile Efes arasında raylardan oluşan 185 bin metrelik bir kültür köprüsü kurulacak.