İZBAN grevcilerinden vatandaşa mesaj: Bakkala kızmıyorsan bize de kızma!

Demiryolu İşçileri Sendikası İzmir Şubesinden yapılan açıklamada, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'de (İZBAN) dün başlayan grevle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterildi. Öte yandan greve tepki gösteren vatandaşlara da yanıt verildi

Sendikadan yapılan açıklamada, Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine dün başlayan grevin demokratik ve kanuni bir hak olduğu, demokrasiyi içine sindiren herkesin buna saygı duyması gerektiği belirtildi.

Yaşanan süreçte "hiç beklemedikleri kişilerden emeğe karşı saldırılarla karşılaşıldığının" bildirildiği açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarının da üzüntü yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, Kocaoğlu'nun İZBAN işçisine yapılacak zammın hükümetin politikasına uygun olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu ileri sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Başkana her şeyden önce hükümetin değil ana muhalefet partisinin temsilcisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Mensubu olduğu CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP'li belediyelerde asgari ücretin net 2 bin 200 lira olacağını açıkladı. Bu 2 bin 790 lira brüt asgari ücret demek. Asgari ücretle çalışmak demek her işçiyi bu ücretle çalıştırmak demek değildir. İZBAN işçisinin ücretleri ülkemizdeki diğer şehir içi raylı taşımacılık işçilerinin ücretlerine yaklaşamıyor bile. Asgari Ücret Komisyonu'nun verdiği karar yetseydi Kılıçdaroğlu, 2 bin 200 lira asgari ücreti açıklamazdı."

Açıklamada, greve yönelik tepkilere de dikkat çekilerek, "İzmir halkı nasıl 1,25 liralık ekmeği 75 kuruşa satmadığı için bakkala kızmıyorsa İZBAN işçisine de kızmamalıdır." ifadelerine yer verildi.