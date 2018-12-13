İZBAN grevi boyunca 3 yeni minibüs hattı çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN grevi süresince çalışacak 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. UKOME kararıyla İZBAN'a paralel hat üzerindeki yolcu yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlatılan Şirinyer-Çiğli, Karşıyaka-Şirinyer ve Alaybey-Kemer minibüs hatları 06.00-24.00 saatleri arasında çalışacak

İZBAN grevi boyunca 3 yeni minibüs hattı çalışacak
13 Aralık 2018 Perşembe 09:12

İZBAN grevi sırasında toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılması amacıyla otobüs, gemi, metro ve tramvay seferlerinde takviyeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirlere ilave olarak,  Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. UKOME kararıyla "sadece grev süresince" çalışacak minibüslerin 06.00-24.00 saatleri arasında sefer yapacağı ve biniş ücretinin 3 TL olarak belirlendiği bildirildi. 5'er dakika arayla kalkacak minibüslerin İZBAN hattındaki yoğunluğu rahatlatması bekleniyor.

Bu sabahtan itibaren çalışmaya başlayan minibüslerin güzergahları şöyle:

1-  ÇİĞLİ-ŞİRİNYER HATTI  (Anadolu Caddesi üzerinden)

Çiğli-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

2- KARŞIYAKA-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden)

Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

3- ALAYBEY-KEMER HATTI (Altınyol üzerinden)

Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Kemer

Etiketler; #izmir #izban #minibüs
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