İZBAN grevi boyunca 3 yeni minibüs hattı çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN grevi süresince çalışacak 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. UKOME kararıyla İZBAN'a paralel hat üzerindeki yolcu yoğunluğunu rahatlatmak amacıyla başlatılan Şirinyer-Çiğli, Karşıyaka-Şirinyer ve Alaybey-Kemer minibüs hatları 06.00-24.00 saatleri arasında çalışacak

İZBAN grevi sırasında toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılması amacıyla otobüs, gemi, metro ve tramvay seferlerinde takviyeler yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, alınan tedbirlere ilave olarak, Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. UKOME kararıyla "sadece grev süresince" çalışacak minibüslerin 06.00-24.00 saatleri arasında sefer yapacağı ve biniş ücretinin 3 TL olarak belirlendiği bildirildi. 5'er dakika arayla kalkacak minibüslerin İZBAN hattındaki yoğunluğu rahatlatması bekleniyor.

Bu sabahtan itibaren çalışmaya başlayan minibüslerin güzergahları şöyle:

1- ÇİĞLİ-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden)

Çiğli-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

2- KARŞIYAKA-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden)

Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

3- ALAYBEY-KEMER HATTI (Altınyol üzerinden)

Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Kemer