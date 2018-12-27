İZBAN grevinde kim haklı?

Demiryol-İş Sendikası'na bağlı İZBAN çalışanları, yapılan yüzde 26'lık zam teklifini de kabul etmedi, greve devam etme kararı aldı. Sendika ve şirketin açıkladığı maaş bilgileri arasında büyük fark var. Hangi tarafın doğru bilgi verdiği ise meçhul.

İzmir'de vatandaşın gündemindeki en önemli konu İZBAN çalışanlarının sürdürdüğü grev. Demiryolu hattındaki seferlerin durdurulması üzerine şehirde trafik arttı, bir yerden bir yere ulaşmak zorlaştı. Sendika ve şirket arasında pazarlıklar devam ediyor. Ancak henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.

Çelişkili bilgiler

İşçilerin, şirket tarafından enflasyonun çok altında bir zam oranı teklif edildiği gerekçesiyle grev kararı aldıklarını duyuran sendika açıklamasında, çalışanların 1850 lira ila 2500 lira arasında maaşlarla çalışmayı kabul etmediği ifade edildi. Şirket, bunun üzerine 9 Aralık 2018 tarihinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada verilen bilgilere göre, teklif edilen yüzde 22 zam oranlarının ardından net maaşlar aşağıdaki gibi olacaktı:

Makinist: 3395 TL, Trafik Kontrol Merkezi: 3435 TL, Tekniker: 3395 TL, Teknisyen: 3220 TL, İstasyon Operatörü: 3119 TL, Veznedar-Gişeci: 3065 TL, Ofis Personeli: 3014 TL.

Şirket, bu rakamlara 559 liralık yol ve yemek ücretinin de ekleneceğini vurguluyor.

Sendika yalanlıyor

Taraflar, bu teklif üzerinde uzlaşamadı. Sendika, teklifin reddedilmesine gerekçe olarak, yüzde 22'lik zam ile mevcut maaşların geçinilecek seviyeye ulaşmaması gösterildi. Şirketin açıklamasında yer alan rakamlara göre, asgari ücretin 2020 lira olarak belirlendiği düşünüldüğünde İZBAN çalışanlarının "geçinemeyece kadar az" maaş aldıkları söylenemez. Ancak sendika zaten şirketin açıkladığı ücretleri de yalanlıyor.

Demiryol-İş sendikasının açıklamasına göre, 2010 yılından beri çalışan personellerin hâlihazırdaki net maaşları şöyle:

Makinist: 2199 TL, Tekniker: 2237 TL, Teknisyen: 2101 TL, Operatör: 1993 TL, Muhasebe: 1845 TL, Veznedar-Gişeci: 1868 TL.

Sendika, yüzde 22'lik teklif kabul edildiği takdirde taban ücretin 2089,18 TL olacağını, bu ücrete tabi olarak çalışan 56 kişi bulunduğunu ve yukarıda belirtilen ücretlerin herkesin 2010'dan beri çalıştığı kabul edilerek hesaplandığını ifade ediyor.

Uzlaşma uzak

Tarafların, çalışan ücretlerine ilişkin yaptığı açıklamalar arasında ciddi farklar ve tutarsızlıklar var. Hangi tarafın doğru bilgileri verdiği tartışmalı, uzlaşma tüneli kapalı, İzmir'in trafiği sıkışık.

İzmirlilerin beklentisi ise net: Grev, en kısa sürede anlaşma ile son bulsun.