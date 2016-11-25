İZBAN grevinden sonra İzmir Metro'da anlaşma ilk toplantıda sonuçlandı

İZBAN'daki grev, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun girişimiyle çözülürken, İZMİR METRO A.Ş.'de 310 çalışanı kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, arabulucuyla yapılan ilk toplantıda imzayla sonuçlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun girişimiyle, İZBAN'da yaşanan grev geçtiğimiz hafta çözülürken, İzmir Metro'daki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri de arabulucu ile yapılan ilk toplantıda anlaşmayla sonuçlandı.

Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı toplu taşıma şirketi İzmir Metro A.Ş. arasında 310 çalışanı kapsayan görüşmeler sonucunda yapılan sözleşme, ilk yıl için ortalama % 11 zam ile imzalandı. % 5,73 ile % 14 oranında yapılan seyyanen zamlar sonucunda İzmir Metro AŞ.'deki en düşük çıplak brüt ücret 1.850 TL, en yüksek çıplak brüt ücret 3.780 TL'ye yükseldi. Çalışanlar ikinci yılda ise enflasyonu telafi edecekleri zam oranları alacaklar. Diğer yandan ikramiyeler, ilk yıl 90 güne sabitlenirken, ikinci yılda 100 güne kadar ulaşacak.



İzmir Metro A.Ş.'deki Toplu İş Sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu adına şirket yöneticileri ile Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi yöneticileri arasında imzalandı. Genel Müdür Sönmez Alev, Toplu İş Sözleşmesi'nin İzmir Metrosu'na yakışır bir ortamda 7. kez imzalandığını belirterek, üretmeye ve emeğe her zamanki desteğini bu süreçte de esirgemeyen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na ve görüşmelere katılan herkese teşekkür ederek, imzaların hayırlı olmasını diledi.



İzmir Metro A.Ş.'nin raylı sistem toplu ulaşım işletmeciliği alanında artık uluslararası çapta bilinen bir kurum olduğunu da vurgulayan Alev, "Sektörde 17 yıllık bilgi birikimi ile, İzmir halkından aldığı gücü, yine İzmir halkına hizmet olarak sunan bir kurumuz. İzmir Metro Ailesi, bir raylı sistem şirketi için kısa sayılabilecek 17 yıl gibi bir sürede, Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun raylı sistemlere verdiği önem ve destekle gerçekten çok iyi şeylerin altına imza attı. Bu başarımızdaki en büyük paylardan biri, şüphesiz ki çalışma arkadaşlarımız. Onlara, özverili çalışmaları ve kurumumuza kattıkları güç için çok teşekkür eder, alın teri olan gelirlerini sağlık ve mutluluk içinde harcamalarını dilerim" dedi.

