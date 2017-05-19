İZBAN hattında oyun acı bitti!

İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki İZBAN İstasyonu'nda arkadaşıyla oynayan 14 yaşındaki Vahitcan Bulut, üzerine çıktığı vagonun üzerindeki kablolardan geçen elektrik akımına kapılarak yaralandı

Petrokimya İlköğretim Okulu Öğrencisi Vahitcan Bulut, bugün öğle saatlerinde, bir arkadaşıyla birlikte Aliağa İZBAN İstasyonu yakınlarında raylarda oynamaya başladı. Bu sırada TCDD'ye ait bir tren vagonunun üstüne çıkan Vahitcan Bulut, kollarını kaldırıp yürümeye başladı. Kolu, vagonun üzerindeki kablolara değen Bulut, akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulans ekipleri Bulut'u ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahale sonrası Bulut, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Vahitcan Bulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bulut'un olaydan sonra korkup kaçan arkadaşının ise ifadesine başvurulmak üzere arandığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlaltı.



