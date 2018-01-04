İZBAN'ın çarptığı adam öldü!

İzmir Konak'ta raylardan geçen bir adam İZBAN treninin altında kalarak hayatını kaybetti

Olay dün saat 23.00 sıralarında İZBAN'ın Hilal İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre uyuşturucu kullandığı iddia edilen bir kişi rayların karşısına geçmek istedi. O sırada Tepeköy-Aliağa seferini yapan İZBAN treni henüz kimliği belirlenemeyen kişiye çarptı.



Olay hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset bulunduğu yerden çıkartılırken trenin vatmanı da gözaltına alındı.



Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken ceset otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.