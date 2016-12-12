İZBAN'ın çarptığı işçi hayatını kaybetti

İzmir'de İZBAN hattında bakım çalışması yapan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay İzmir Foça'da meydana geldi. İZBAN hattında bakım ve onarım çalışması yapan 56 yaşındaki Ramazan Uğur, telefonla konuştuğu sırada trenin altında kaldı.



Menemen-Aliağa seferini yapan İZBAN treni, Biçerova mevkisinde bakım onarım çalışması için hatta bulunun ve telefonla görüşmesi sırasında rayların üzerine çıkarak gelen treni fark etmeyen Ramazan Uğur'a (56) çarptı.



Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Uğur'un cenazesi incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Trendeki yolcular ise başka bir trenle Aliağa'ya gönderildi.