İZBAN seferleri başladı

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'na asılan grev pankartları sendika üyelerince söküldü.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, sendika binasında yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantının ardından İZBAN çalışanların grev yaptığı Alsancak İstasyonu'na gitti. Ervüz, burada yaptığı açıklamada, grevdeki sendika üyelerinin Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiğini ancak mücadelelerinin bu şekilde bitmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

Ervüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sonuç nereye varacak bunu zaman gösterecek. Kanunun 63 maddesi der ki, 'Eğer bir grev herhangi bir şekilde ertelenmişse 60 gün süreyle görüşmeler yapılır.' Daha sonra Yüksek Hakem Kuruluna gitmekten başka seçenek yoktur. Herkes şunu zannetmesin 60 gün ertelendi sonra 'Nerede kalmıştık?' deyip başlanabilecek bir olgu değil. Artık ne olacağı işverene yapacağımız görüşmelere bağlı. Yüksek Hakem Kurulunu tavsiye etmem." Süreçte bazı haksız eleştirilere maruz kaldıklarını savunan Ervüz, konuşması sırasında bazı sendika üyelerinin "Basalım istifayı" sözlerine yönelik, "O herkesin kendi tercihidir, ben o konuya girmek istemem." ifadesini kullandı.

Pankartlar söküldü

Konuşmaların ardından sendika üyeleri, İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'nun girişinde bulunan grev pankartlarını söktü. İZBAN AŞ ise seferlerin en kısa sürede yeniden başlaması için grevleri sona eren çalışanları telefonlarla arayıp iş yerlerine çağırdı. Personelin işbaşı yapmasının ardından saat 11.14'de seferler başladı. Bu arada grev kararının ertelendiğinin duyulmasının ardından istasyona vatandaşlar gelmeye başladı.