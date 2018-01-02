İZBAN yolcu rekoru kırdı!

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN), 2017 yılında günlük, haftalık, aylık ve yıllık yolcu rekorlarını kırdı

İZBAN yolcu rekoru kırdı!

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, hizmete girdiği 2010 yılından bu yana toplamda 515 milyon yolcuya ulaşıldı.

Selçuk hattının açılmasıyla 136 kilometreye ulaşan İZBAN, yeni istasyonların devreye girmesine bağlı olarak sefer planları ve tren sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi sayesinde 2017'de 98 milyon yolcu taşıyarak tüm zamanların en iyi yolcu sayısını yakaladı.

İZBAN, 2017 yılında günlük, haftalık ve aylık bazda yapılan yolcu taşımacılığında da en iyi rakamlara ulaştı.

24 Aralık 2017 tarihi, 347 bin 649 ile en fazla yolcunun taşındığı gün olarak kayıtlara geçti.

20 - 26 Kasım haftası 2 milyon 143 bin yolcuyla, ekim ayı da 9 milyon 366 bin 41 yolcuyla rekor dönemler oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izban
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