İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’ne ziyaretçi akını

Buca Belediyesi’nin eşsiz ve el değmemiş doğası ile İzmir’in incisi Buca Kaynaklar bölgesine kazandırdığı İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi doğaseverlerin vazgeçilmez mekanı oldu

Kaynaklar Mahallesi’nde 5 bin metrekare alana konumlanan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi her hafta sonu izcilik ve doğa tutkunlarının akınına uğruyor. 7 ay gibi kısa sürede doğa ve izcilik gruplarından 652 sporcuyu konaklamalı olarak ağırlayan Merkezin günübirlik ziyaretçi sayısı ise 5 bine ulaştı. Ağaç evi, bungalovları, çadır alanları, hobi bahçeleri, bisiklet tamir alanı, tırmanma duvarı ve muhteşem lezzetler sunan Dere Kafesi ile kısa zamanda doğaseverleri kucaklayıp, unutulmaz zamanların vazgeçilmez mekanı haline gelen Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nin bu haftaki konuğu Foça’dan Pina İzcilik Akademisi oldu.



Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, izci ve kampçıların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de akınına uğruyor. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında görkemli bir törenle hizmete açılan Merkez, 7 ay gibi kısa sürede doğa ve izcilik grubu üyesi 652 kişiyi konaklamalı olarak misafir ederken, eşsiz güzellikleri keşfetmek isteyen günübirlik misafir olarak da 5000 kişiyi ağırladı.



Kısa sürede doğa sporları meraklıları ve doğayla iç içe yaşamak isteyen tüm İzmirliler için cazibe merkezi haline gelen Merkez, özellikle izcilik ve doğa sporları kulüplerinin kamp alanı ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendi. Kaynakların eşsiz, yemyeşil doğası ile bütünleşmiş ağaç evi ve bungalovları ile şehrin gürültüsü ve beton yığını görüntüsünden kaçanların adresi haline gelen Merkez, 10 adet bungalovu ve çadır alanları ile doğaseverleri kucaklıyor. Yaz aylarında yemyeşil doğası ile dikkat çeken Merkez, kış aylarında yağan karla beyaza bürünüp ziyaretçileri büyülüyor. Merkez, bisikletçilerin yorgunluk atıp, bisikletlerini tamir ettirebilecekleri tamir noktaları ile de doğasever sporcuların büyük bir ihtiyacını karşılıyor.



MERKEZİN BU HAFTAKİ KONUKLARI FOÇA’DAN



Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nin bu haftaki konuğu Foça’dan Pina İzcilik Akademisi’ydi. ‘Çanakkale Geçilmez’ adını verdikleri kamplarını Merkez’de gerçekleştiren minik izciler, Kaynaklar’ın muhteşem tabiatının kucağında izcilik eğitim ve öğretilerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.



Kaynaklar’ın ter temiz havasını soluyup yeşilliklerin içinde kaybolmak isteyen izciler doğa gezileriyle keyifli zaman geçirirken, enerjisini atmak isteyenler tırmanma duvarı ve etkinlik alanlarında bol bol egzersiz yaptı. Hobi bahçelerinde toprakla buluşup, sebze meyve yetiştiren minik izciler akşamları da kamp ateşinin etrafında buluşup, keyifli sohbetler eşliğinde tüm streslerinden uzaklaştılar.