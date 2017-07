İZDENİZ çalışanları neden grevde? Görüşmeler ne durumda!

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS)’nın İzdeniz’de başlattığı grevi 14’üncü günü de geride bıraktı. Grevin bitmesi için işveren ve işgörenin ortak noktada uzlaşı sağlayamaması devam ederken anlaşmada en büyük sorun olan zam oranlarında çözümsüzlük aşılamadı. Görüştüğümüz İZDENİZ yetkilisi, ‘Büyükşehir yüzde 25-30 oranında zam yaptı ancak karşı taraf buna ek yüzde 10 daha zam istedi. Bu da görüşmeleri tıkadı’ dedi. TDS Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş ise, ‘Olay, böyle olmadı. Büyükşehir’in bahsettiği oranın tamamı zaten doğal hakkımız. Dolayısıyla da aldığımız zam teklifi yüzde sıfırdır’ ifadelerini kullandı



‘Yüzde 25-30 oranında zam veriyoruz’



‘Belediye, yüzde ‘0’ zamla zorla grev yaptırdı’



Sorun, yakın zamanda çözülmez

- Günde ortalama 226 seferin yapıldığı İzmir’de denizcilerin grev i 14’üncü gününde devam ederken Türkiye Denizciler Sendikası(TDS) Genel Mali Sekreteri Yeşiltaş, ‘Şu ana kadar taleplerimize herhangi bir şekilde cevap verilmedi. Yine büyükşehir yetkililerinden kimsenin kendileriyle bir görüşme gerçekleştirmedi. Grevimizi haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz’ dedi. Anayasal hakları olan grev haklarını kullanan İzdeniz çalışanlarının başlattığı grev sonrası İzmir ulaşımında da ciddi yoğunluk başladı. Ulaşım sorunu nedeniyle şikayet eden İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir an önce işçilerle anlaşmasını ve vapurla yolculuklarını sürdürmeyi istiyor.Grevin sonsuza kadar bu şekilde devam edemeyeceğini söyleyen İzdeniz yetkilisi, yaşananlarla ilgili şunları söyledi: Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yetki verdiği kişiler sendika temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Görüşmeler de devam ediyor. Grev işçinin anayasal hakkıdır. Ancak tarafların en kısa zamanda ortak bir noktada bulaşmaları da gerekiyor. Belediye olarak, güzel bir netice çıkmasını istiyoruz. Vapurlarımızla İzmirlilere hizmet veremediğimiz için çok üzgünüz. Bu zam olayına gelince şöyle oldu. Büyükşehir, kara personeli için yüzde 12,5 zam teklifinde bulundu. Ancak deniz personelinde durum farklı. Denizcilerin ikinci sicillerinde maaşları için devlete ödediğimiz gelir vergisi var. Devlet ise bu ‘Bu vergiyi çalışanına ver’ dedi. Bu da deniz personelinin maaşlarında yüzde 25-30 oranında zam olmasını sağladı. Denizciler ise bunu yetersiz buldu ve zaten bu oran bizim doğal hakkımız. Bu orandan sonra yüzde 10 daha istedi. Kısacası, ikinci sicilden dolayı devlete verilen prim vergisi artık çalışanlara veriliyor. O da şu an aldıkları maaşlarda yüzde 25-30 gibi bir artış sağlıyor. Ancak denizciler buna ek olarak yüzde 10 daha zam talep ediyor. Anlaşmazlık da bu yüzden çıkıyor’ dedi.Denizci personel için teklif edilen yüzde 0 zammın kabul edilemeyeceğini ve bununda görüşmeleri engellediğini söyleyen TDS Genel Mali Sekreteri Cevahittin Yeşiltaş, şöyle konuştu: İsteğimizi ilettikten sonra belediyeyle başka bir görüşme gerçekleştirmedik. Grevimize devam ediyoruz. Kara personeliyle aramızda çok küçük bir oynama var ama denizde yüzde 0 zam teklif edildi. Bu nedenle söyleyecek söz bulamadık. Belediye kara çalışanına yüzde 9 buçuk zam teklif etti. Bu kritik bir nokta ve aşılabilir ama denizde yüzde 0 zam aşılamaz. 260 personelimizin 95’i karada, 155’i ise denizde çalışıyor. Denizcilerin ayrı karacıların kanunu ayrı ama şu an bir bütün olarak grevimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar belediyeden hiçbir yetkili ile görüşmedik. Aziz Kocaoğlu’nun kimseyi dinlemediği söyleniyor. Tarihimizde grev yok ve anlaşmak için varız. Belediye zorla grev yaptırdı.Karada çalışan personellerine yapılan zam oranının da yeterli olmadığına dikkat çeken Yeşiltaş, ‘Karada asgari ücretle çalışan personelimiz var. Diğer şirketlerimizle eşdeğerde bir ücret talep ediyoruz. 550 milyon lirayla 18 gemi alındı. Ancak şu anda bu gemiler çürüyor. Grev uzun sürerse gemiler İstanbul’a gönderilecek. Bir masraf da oraya yapılacak. Devlet bütün kamu işçilerine yüzde 15 zam yaptı. Biz illa yüzde 15 istemiyoruz, yüzde 14 de olur. Kesinlikle daha yukarıda zam oranı talep eden kırmızı çizgiye sahip değiliz. Ortak bir noktada buluşulur ancak bu da niyete de bağlı. Yakın zamanda bir çözüm olmaz. Bu hafta sonuç çıkmaz, haftaya da sonuç çıkmazsa farklı eylemlere geçmeyi düşünüyoruz’ ifadelerini kullandı.