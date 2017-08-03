İZDENİZ'de anlaşma sağlandı, grev bitti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ A.Ş. ile Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Sözleşmenin sabah saatlerinde imzalanmasının ardından 12 Temmuz'da başlayan grev sona erdi. Saat 15.00'dan itibaren vapur seferlerinin yeniden başlayacağı duyuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ A.Ş ile çalışanlarının örgütlendiği Türk-İş'e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 12 Temmuz'da başlayan grev sona erdi. Körfez gemileri saat 15.00'dan itibaren yeniden seferlere başlayacak.



İZDENİZ Genel Müdürlüğü iç körfezdeki seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini, Yassıcaada seferlerinin Salı gününden, Foça ve Urla seferlerinin ise önümüzdeki hafta sonundan itibaren başlayacağını duyurdu. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ bünyesindeki kara personelinin maaşına yüzde 12 oranında zam yapılacak. Filosunu yenileyen İZDENİZ'in Uluslararası Gemi Sicili'ne kaydolması sonrası elde edilen Gelir Vergisi muafiyetiyle birlikte maaşları yüzde 25 oranında artan gemi adamı statüsündeki personel için kabul edilen zam oranı ise yüzde 5 oldu.



"EMEK DÜNYASINA HAYIRLI OLSUN"



İzmir’de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ işçilerinin grevi, 23’üncü gününde anlaşma sağlanmasıyla sona erdi. Vapur seferlerinin saat 15.00’te başlayacağı açıklandı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından açıklama yapan Türkiye Denizciler Sendikası Başkanı Dr. Hasan Pekdemir, "Grev sonuçlanmıştır. İzmir halkına, çalışan arkadaşlara emek dünyasına hayırlı olsun. 23 gündür İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İZDENİZ’de grevimiz vardı. Belediyeyi kilitlemiştik. Daha doğrusu ulaşımı kilitlemiştik. Bugün itibariyle anlaşma sağlandı. Bunun sonucunda grev pankartını indireceğiz. Saat 15.00’te gemilerimiz çalışmaya başlayacak. İzmir halkı da rahatlayacak. Grev sonucunda karada ve denizde çalışan işçilerimizin haklarında iyileştirmeler yapıldı. Memnun bir şekilde masadan ayrılıyoruz. Denizde çalışan cebine ortalama yüzde 28, karada ise yüzde 20 oranında bir pay girecek. Bizde asgari ücret düzeyinde çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onların maaşlarında da ciddi anlamda iyileştirmeler yaptık. Özellikle belirtmek istediğim husus şu; 4 yılını tamamlayan 2'nci skaladaki düşük ücretli çalışan arkadaşımız 1'inci skalaya geçiyor. 1 ve 2'nci skala yani eski ile yeni işçi arasında ortalama net her yerde olduğu gibi 10 lira civarında ücret farkı var. Bu da ayda 300 liraya tekabül ediyor. Bu bizim uyuşmazlıkla ilgili temel hususlardan, bizi greve götüren sebeplerden birisiydi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu hakkı elde ettik. Bu bence yeni bir toplu sözleşme yapmış kadar önemliydi. Bazı hususların içeriği, çok ayrıntısı kamuoyunda pek yansımıyor ama bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konuydu. Allah'a şükür bu grev sonuçlandı. Şunu hemen belirtmek isterim bu grevin çözümünde bize katkısı olan Türk-İş Genel Başkanı Ergun Atalay başta olmak üzere CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya teşekkür ederim. Uluslararası Gemi Sicili'ne geçtiğimizden dolayı yüzde 22 civarında net bir ücret elde etmiştik. Buna 5-6 puan daha ilave ettik. İlave sosyal haklarla beraber yüzde 28 ile 30 arasında ilave ücret olacak. Ciddi anlamda bir iyileştirme yaptık" dedi.



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