İZDENİZ'de iki rekor birden

Cumhuriyet Bayramı'nda 73 bin kişi ile "Bir günde taşınan en yüksek yolcu" sayısına ulaşan İZDENİZ, Ekim ayında da 1 milyon 514 bin yolcu ile aylık rekor kırdı

Türkiye'nin en genç ve en modern gemi filosuyla hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, filosundaki 15 yolcu gemisinden maksimum şekilde yararlanarak 2013 yılında 18 olan kiralık gemi sayısını, 2018 yılında "sadece zirve saatlerde" kullanılmak üzere 5'e düşürdü. Buna rağmen, son 1 yıldaki sefer gerçekleştirme oranı yüzde % 99,72'ye ulaştı. 2013'ün ilk 10 ayı ile 2018'in ilk 10 ayı karşılaştırıldığında, gemi toplamı yüzde 17 azalırken, taşınan yolcu sayısının yüzde 20 arttığı görüldü. Aynı dönemlerdeki aylık sefer sayıları da 5194'ten 5428'e çıktı.

İZDENİZ, Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı geçtiğimiz 29 Ekim günü 73 bin kişi ile "Bir günde taşınan en yüksek yolcu" sayısına ulaştı. Ekim ayında da 1 milyon 514 bin yolcu ile aylık rekor kırıldı. Yıl sonunda beklenen 16 milyon yolcu sayısıyla İZDENİZ, yeni bir rekor daha kırmaya hazırlanıyor.

Kiralık gemi sayısı 9'dan 5'e indi

İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İzmirlilere konforlu, güvenli ve zamanında deniz ulaşımı sunabilmek için yürütmekte olduğumuz sefer planı, sabah ve akşam saatlerindeki yoğunluk dikkate alınarak 18 gemi ile planlanmaktadır. Sahip olduğumuz 15 gemiden 1'i rutin bakım çalışmaları, 1'i ise oluşabilecek anlık arıza durumunda devreye alınmak üzere planlama dışı bırakıldığından, seferler 13 gemi ile yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan 5 gemi için ise kiralama yoluna gidilmektedir. Sadece zirve saatler için kiralanan bu gemilere çalıştıkları saatler için ödeme yapılmakta, bu yöntem sayesinde kurumumuz, fazladan gemi satın alma ile doğacak gereksiz yatırım maliyetinden kurtulmaktadır. Günde 1-2 saatlik dilimler için ihtiyaç duyulan gemilerin satın alınması yerine kiralanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, dolayısıyla kentlinin menfaatleri nin korunmasına yönelik bir uygulamadır. Dolayısıyla meselenin işletme biliminin somut verileri ışığında değerlendirilmesi ve İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün son 1 yılda yüzde % 99,72'ye ulaşan sefer gerçekleştirme oranının dikkate alınması ayrıca önem taşımaktadır.

Öte yandan filomuza katılan 15 geminin getirisi ise yine rakamlarla sabittir. Yeni filomuz sayesinde daha az gemiyle, daha fazla hatta ve daha fazla yolcu taşımaktayız.

Ortada böylesine somut gerçekler varken, kiralık gemilerimizle ilgili yapılan kasıtlı yayınların en küçük bir ciddiyetinin ve bilimselliğinin bulunmadığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. İzmir'in deniz ulaşımına samimi katkı koymak isteyenlere, gemi filomuzun güvenli bir şekilde geceleyebilmesi için yıllardır talep edip tahsisini bir türlü alamadığımız Bostanlı Balıkçı Barınağı ve bir yıldan uzun bir süredir hiç bir gerekçe gösterilmeden bekletilen Urla sefer izni konusunda harekete geçmelerini önermekteyiz."