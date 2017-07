İZDENİZ'deki grev İzmir trafiğini kilitledi

Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması sonucu başlayan grev nedeniyle vapurların çalışmaması, kentteki trafik akışını olumsuz etkiledi

Bazı vatandaşlar vapur seferlerinin iptalinden sonra alternatif olarak belediye otobüslerini tercih ederken, araçlarıyla seyahat edenler ise kentin iki yakasını bağlayan Altınyol'da trafik yoğunluğuna neden oldu.



Her gün işe gitmek için vapuru tercih ettiğini söyleyen Esra Haykır, sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Ama onların da bir nebze olsa haklı olduklarını düşünüyorum. Özellikle gemide çalışan İZDENİZ personeliyle karada çalışan İZDENİZ personeli arasındaki haksızlıkların bir nebze olsa giderilmesini ve toplu taşımın rahata kavuşmasını istiyoruz." dedi.



Haykır, grev nedeniyle sabah iş için evden daha erken saatte çıktığını ifade ederek, dönüşte de eve geç gelmenin sıkıntı olduğunu ve sorunun bir an önce çözülmesini ümit ettiğini söyledi.



"İzmir'de hayat durdu, evime 4 saatte gittim"



Emlakçılık yapan Cebrail Çiçekli de grev kararının yanlış olduğunu düşündüğünü ifade ederek, kimsenin hayatı bu şekilde durdurmaya hakkı olmadığını söyledi



Çiçekli, "İzmir'de hayat durdu. Ben akşam Narlıdere'den evime 4 saatte gittim. Bu olmaz İzmir'e yakışmıyor. Aziz Kocaoğlu bu milletin hakkını verecek, bu sıkıntı da bitecek başka şansı yok. 'Ben vermem vermem', kim verecek ben mi vereyim?" diye tepki gösterdi.



Grev nedeniyle hastaneye geç kaldığını aktaran Funda Özkan ise "Geldim ve grevle karşılaştım. Çok sosyal medya kullanan bir insan da değilim bu yüzden grevden haberim olmadı. Aslında iş yerlerine falan ilan asılması gerekirdi. Normalde her gün vapurla seyahat ediyorum. Tramvay ve İZBAN'a bu kadar önem verilirken İzmir gibi bir şehirde denizciliğe daha fazla önem verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Otobüs ve İZBAN duraklarında yaşanan yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Ceren Avtürk ise işe gidiş geliş konusunda mağdur olduklarını, böyle devam edecekse büyük sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdi.



"Karşıyaka-Konak arası 2 saate çıktı"



İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan, İZDENİZ'de başlayan grevin kent içi trafiği olumsuz yönde çok fazla etkilediğini, vatandaşların Karşıyaka ile Konak arasındaki mesafeyi iki saat gibi uzun bir sürede kat ettiğini söyledi.



"İşçilerin hakkı verilsin"



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun bir an önce İZDENİZ çalışanlarının haklı taleplerini yerine getirmesi gerektiğine dikkati çeken Doğan, şunları kaydetti:



"Aziz Bey her ne kadar 'ben sosyal demokratım' diye geçinse de tam tersi doğrudur. Bu güne kadar Kocaoğlu'nun en belirgin prensiplerinden bir tanesi en ucuza işçiyi nasıl çalıştırırım olmuştur. En somut örneği İZENERJİ, İZELMAN işçileri diğer sektördeki işçilere göre az ücret alıyorlar. Aziz Kocaoğlu biraz inatçı insandır kolay kolay işçilerle uzlaşmayacak. Bunun örneğini İZBAN grevinde de gördük. İZBAN bir şirket olduğu için hükümet ve belediye arasında görüşmeler oldu. Başbakanımız, Ulaştırma Bakanımız ve İl Başkanımız devreye girdi kriz öyle çözüldü ama İZDENİZ grevi sendika ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında. İşçilerin hakkı verilsin."

