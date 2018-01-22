İZDES, 81 ilde eş zamanlı başladı

‘İZDES’i 81 ilde ve eş zamanlı başlattık’
İnsan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalıştıklarını belirten Kılıç, ‘Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının fiziki ve beşeri durumları ile iş, işlem ve faaliyetlerinin yerinde izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla bilgi teknolojilerine dayalı, güncel ve dinamik bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de 81 ilde eş zamanlı olarak İZDES projesini başlattık. Bu amaçla İzmir'de de temaslarda bulunduk. Yaptığımız vatandaş odaklı hizmet seferberliğini, meslek odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla toplantılar yapıyor ve buradan gelen talep, beklenti ve önerileri de değerlendiriyoruz’ dedi.
Katılımcı yönetim anlayışlı proje
Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği’nin, öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunu ifade eden Kılıç, şöyle devam etti: Katılımcı yönetim anlayışı kapsamında vatandaşlarımızla birebir görüşme yaparak yönetimde aksaklıkları tespit etmeye çalışan bir proje başlattık. Hizmet alıcılarının yerinde ziyaret edilerek sorunlarının daha iyi tespit edilmesiyle çözüm noktasında bu projenin çok fazla katkı sunacağını düşünüyoruz. Bugün gün boyunca İzmir’de çalışma yapacağız. Bu çalışmalar esnasında göçmenlerle ilgili işlemler, güvenlik ile ilgili işlemler, nüfus işlemleri ve bunun gibi İçişleri Bakanlığı’nın verdiği hizmetleri yerinde inceleyip herhangi aksaklık, problem varsa tespit edip bunlara yönelik çalışmaları yöneteceğiz. Günümüz katılımcı anlayışı bakımından son derece önemli bir proje.
‘Amacımız, vatandaşın memnuniyeti’
Herkesin görüş ve düşüncelerini açık ve şeffaf bir şekilde kendileriyle paylaşmalarını istediklerini belirten Kılıç, ‘Öyle olsun ki biz idare olarak kendimize bir çeki düzen verelim. Hangi noktada bir problemimiz var, bunu görmek istiyoruz. İçişleri Bakanlığı’nın kanunda tanımlı görevlerinin sahada ne şekilde yürütüldüğü, hizmetlerin yürütülmesindeki eksikliklerin ve aksaklıkların yerinde görülerek varsa sorunların çözüme kavuşmasını hedefliyoruz. Vatandaşımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırarak daha iyi bir noktaya taşımayı arzuluyoruz. Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimiz’ ifadelerini kullandı.