'İzdivaç programları kalksın' diyen 3 bin imza topladılar

Türk Eğitim-Sen İzmir 1 Nolu Şube tarafından izdivaç ve moda programlarının yayından kaldırılması talebiyle 3 bin imza toplandı.

Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, sendika binasında yaptığı açıklamada, eğitimin sadece okullarla sınırlı olmadığını, çevresel şartlar içinde özellikle medyanın çocuklar üzerindeki etkisinin yadsınamayacağını söyledi.



İzdivaç ve moda programlarında kamu yararı gözetilmediğini, bunlarla yalnızca gelir elde etme amacı taşındığını savunan Demir, şöyle konuştu:



"Toplumda adeta uyuşturucu etkisi yaratan, gelişen olaylara karşı kamuoyunu duyarsızlaştıran ve sağlıklı analiz yapabilmenin önünü tıkayan sözde televizyon programlarının kaldırılmasını istiyoruz. Bu kapsamda yayın akışında yararlı, bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesi için 1 Mart'tan bu yana 3 bin imza topladık. Dilekçeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) göndereceğiz."

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