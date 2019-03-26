İZELMAN'da anlaşma tamam

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZELMAN A.Ş. ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, arabuluculuk süresi bitiminden hemen sonra anlaşmayla sonuçlandı.

6 bin 300 işçiyi ve 01-01-2019-31-12-2020 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesiyle, çalışan personelin günlük brüt ve sosyal yardımları kapsayan giydirilmiş ücretlerinde ortalama yüzde 25 artış sağlandı. İmzalanan sözleşme ile ayrıca İZELMAN çalışanlarına ek sosyal yardımlar da verileceği bildirildi.