İzmir 2018'e böyle girdi

İzmirliler, 2018 yılına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl özel kutlamasıyla ‘merhaba’ dedi. Soğuk havaya rağmen her yaştan binlerce İzmirliyi bir araya getiren kutlama programında Mirkelam ve Kargo sahne aldı

Türk rock müziğinin kurucu gruplarından Kargo’nun sahnesiyle başlayan enerji dolu gece, "koşan adam" olarak hafızalara kazınan Türk pop müziğinin önemli ismi Mirkelam ile devam etti.





Kargo ve Mirkelam, daha sonra birlikte çıkardıkları “Rakın Rol Disko Parti” albümündeki şarkıları ve unutulmayan eserlerini seslendirildi. Geri sayımın başlatılmasıyla daha da hareketlenen gecede, saatler tam 24.00’ü gösterdiğinde yaşanan coşku doruğa çıktı. İzmirliler, havai fişek gösterisi ve şarkılar eşliğinde yeni bir yıla umutlu bir “merhaba” dedi.

