İzmir 2018'e böyle girdi

İzmirliler, 2018 yılına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yeni yıl özel kutlamasıyla ‘merhaba’ dedi. Soğuk havaya rağmen her yaştan binlerce İzmirliyi bir araya getiren kutlama programında Mirkelam ve Kargo sahne aldı

İzmir 2018'e böyle girdi

Türk rock müziğinin kurucu gruplarından Kargo’nun sahnesiyle başlayan enerji dolu gece, "koşan adam" olarak hafızalara kazınan Türk pop müziğinin önemli ismi Mirkelam ile devam etti.


Kargo ve Mirkelam, daha sonra birlikte çıkardıkları “Rakın Rol Disko Parti” albümündeki şarkıları ve unutulmayan eserlerini seslendirildi. Geri sayımın başlatılmasıyla daha da hareketlenen gecede, saatler tam 24.00’ü gösterdiğinde yaşanan coşku doruğa çıktı. İzmirliler, havai fişek gösterisi ve şarkılar eşliğinde yeni bir yıla umutlu bir “merhaba” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yeni yıl
Önceki Haber
Aydınlı yeni yıla yapay karla girdi
Sonraki Haber
İzmir'de zeytinler böyle korundu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.