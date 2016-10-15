İzmir, 3 yeni gemiye daha kavuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sipariş verdiği 15 yeni yolcu gemisinden 3'ü daha törenle hizmete alındı. Yolcu gemilerine Vahap Özaltay ve Metin Oktay, arabalı vapura ise Kubilay isimleri verildi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Benim İzmirli hemşerilerimden bir isteğim var. Mümkün olduğu kadar yolculukla kent içi ulaşımda vapur seferlerini, deniz yolunu tercih edin. Hem ülke ekonomisi, hem karbon salınımına çok büyük katkınız olacaktır" dedi

Toplu ulaşımda deniz taşımacılığının payının artırılması, mevcut filonun modern, çevreci ve engelli kullanımına uygun gemilerle yenilenmesi amacıyla 'Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi'ni uygulamaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, filoya katılan 2 yeni yolcu gemisi ile arabalı vapurlardan sonuncusunu törenle hizmete aldı. Üçkuyular Vapur İskelesi'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Ali Yiğit, Atilla Sertel, CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven ile ilçe belediye başkanları, Altay Futbol Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Vahap Özaltay'ın oğlu Günay Özaltay, Metin Oktay'ın oğlu Rıfat Oktay, Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay katıldı. Törende ilk olarak İzmir'in yetiştirdiği ünlü futbolcu merhum Vahap Özaltay'ın oğlu Güneş Özaltay, konuştu. Güneş Özaltay, "İzmirli olmanın her zaman gururunu yaşayan babamın isminin bu esere verilmesinden gurur duyuyoruz" dedi. Ardından söz alan bir başka ünlü futbolcu Metin Oktay'ın üvey oğlu Rıfat Pala, "Metin Oktay'la 30 sene beraberliğimiz oldu. İzmir'de de yalnız ben varım. Benim için büyük bir onurdur, gururdur. Hatıralar tekrar canlanıyor. İzmirlilere de Metin Oktay adına oy verdikleri için, sevenleri adına teşekkür ederim" diye konuştu. Devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın torunu Kemal Kubilay da, dedesinin isminin bir vapura verilmesinin kendilerine onur gurur verdiğini söyledi.



DÜNYADA BİR EŞİ BENZERİ YOK



Daha sonra kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bir karar verdik. Körfezde deniz ulaşımını günün koşullarına, çağa uydurmak için yola çıktık. Çalışmalar yaptık. Gemi sektörünü araştırdık. İnceledik ve bir ilke imza attık hem Türkiye'de hem dünyada katamaran tipi 15 geminin dünyada bir eşi benzeri yok. Son teknoloji daha az yakıt daha konforlu, yıpranmayan, eskimeyen bir malzeme. Engelli kullanımına ve çocukların seyahat ederken eğlenmelerine yönelik birçok kullanımı olan bir gemi vücuda getirildi. Patenti bir yüklenici firmaya ait ama bu geminin yaratıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'dır. Ve bu gemi Türkiye'de tersane sektörüne çok büyük bir açılım getirmiştir. Referans getirmiştir. Arabalı vapurlar körfezde salındıkça, körfezde yolculuk zaman olarak, konfor olarak arttıkça İzmirli hemşehrilerimiz için körfezin, vapurun, çok büyük nimet olduğuna inanıyorum" dedi.



İZMİRLİLERDEN DENİZ YOLUNU KULLANMALARINI İSTEDİ



Yolcu gemilerinin 9.5 milyon euro, arabalı vapurun 10.5 milyon euroya mal olduğunu söyleyen Aziz Kocaoğlu, "Bugünkü gemilerin toplam maliyeti 28 milyon Euro, yani 95 milyon liradır. Projenin bedeli 500 ile 550 milyon Euro'dur. Yeni iskeleler yapmaya çalışıyoruz. Son gelecek hızlı gemimizde orta körfeze ve dış körfeze açılmayı planlıyoruz. Yaz mevsiminde Foça ve Mordoğan'a seferler düzenledik. Benim İzmirli hemşerilerimden bir isteğim var. Mümkün olduğu kadar yolculukla kent iç ulaşımda vapur seferlerini deniz yolunu tercih edin. Hem ülke ekonomisi, hem karbon salınımına çok büyük katkınız olacaktır" diye konuştu.



Aziz Kocaoğlu, kent ulaşımına yaptıkları yatırımları da anlattıktan sonra üç geminin hizmete girmesi adına, davetlilerle birlikte kurdeleyi kesti. Aziz Kocaoğlu ve beraberindekiler, daha sonra arabalı vapur ile iki yolcu gemisini gezip, yetkililerden bilgi aldı.



İzmir'de 15 yolcu gemisinden 12'si hizmete girerken, 3 geminin daha geleceği belirtildi.