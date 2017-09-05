İzmir 9 Eylül'ü böyle kutlayacak!

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in 95. kurtuluş yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Kültürpark'taki resepsiyon ile başlayacak 4 günlük program 95. Yıl Bisiklet Turu, Zafer Yürüyüşü, tören kutlamaları, Türk Yıldızları gösterisi, Fener Alayı, 9 Eylül konseri ve yarı maraton koşusu ile devam edecek

Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluş günü olarak şanlı tarihimizde çok özel bir yeri olan 9 Eylül 1922'nin 95. yıldönümü yine muhteşem törenlerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kurtuluş coşkusunu 4 günlük zengin programla tüm kente yayacak.



İzmir'in kutlama programı, 7 Eylül Perşembe akşamı, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun evsahipliğinde Kültürpark'ta gerçekleştirilecek 95. Yıl Resepsiyonu ile başlayacak.



8 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'da Konak Meydanı’ndan başlayacak "95. Yıl Bisiklet Turu" Gündoğdu Meydanı'nda son bulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, tura katılan bisiklet grupları için Gündoğdu'da sahne alacak.





Tarihi yürüyüşte buluşalım



İzmirliler, 9 Eylül Cumartesi gününe 95.Yıl Zafer Yürüyüşü'yle başlayacak. Saat 09.00'da Basmane karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.



Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla yolları adeta "gelincik tarlasına" çevirecek.



Saat 10.30'da Konak Hükümet Konağı önündeki bayrak töreninin ardından program, saat 11.15'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programı ile devam edecek. Başkan Aziz Kocaoğlu'nun 9 Eylül konuşmasının sonrasında Kent Orkestrası konseri; Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve Tire Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri ile şiir dinletisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi yer alacak.





Türk Yıldızları geliyor



Saat 17.00'de Atlı Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşü gerçekleştirilecek. İzmirliler, hemen bir saat sonra, 18.00'de ise Türk Yıldızları'nın Gündoğdu merkezli muhteşem gösterisine tanık olacak.





Fener Alayı ve muhteşem konser



İzmir'in 95. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü, Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek.



Saat 21.00'de, Türk Pop Müziği'nin ünlü isimleri Gülşen ve Murat Dalkılıç, Gündoğdu Meydanı’nda sahne alacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 9 Eylül programı, 10 Eylül Pazar sabahı başlayacak “9 Eylül Yarı Maraton Koşusu” ile sona erecek. Saat 08.00’de Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak yarışmacılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İnciraltı Kent Ormanı'na ulaşıp yarışı yine Cumhuriyet Meydanı'nda sonlandıracak.