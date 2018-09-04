İzmir 9 Eylül'ü Haluk Levent ile kutlayacak

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in 96. kurtuluş yıldönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. 350 metrelik dev bayrağın taşınacağı Zafer Yürüyüşü ile başlayacak tören kutlamalarındaki heyecan, Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün nefes kesen gösterileri ile doruğa çıkacak. O büyük gün, onbinlerce İzmirlinin katılacağı Fener Alayı yürüyüşü ve 9 Eylül konseri ile son bulacak

Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluş günü olarak şanlı tarihimizde çok özel bir yeri olan 9 Eylül 1922'nin 96. yıldönümü, yine muhteşem törenlerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in bu coşkusunu zengin programla tüm kente yayacak.

350 metrelik dev bayrak

İzmirliler, 9 Eylül gününe Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 96.Yıl Zafer Yürüyüşü'yle başlayacak. Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayacak tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip edecek İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15'ten itibaren konser ve gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada İzmirlilere hitap edecek.

Programda Kültür Modern Brass Ensemble Orkestrası Konseri, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri, İzmir Devlet Opera Balesi Çocuk Korosu Dinletisi ve şiir dinletisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu gösterisi de yer alacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk nefes kesecek

Saat 17.00'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na gerçekleştireceği yürüyüşten hemen sonra İzmir semaları, saat 17.30'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

Fener Alayı'nda buluşalım

İzmir'in 96. yıl kurtuluş coşkusu, 9 Eylül akşamında zirve yapacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saat 20.30’da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Fener Alayı yürüyüşü sırasında İzmirliler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kordon'u adeta "gelincik tarlasına" çevirecek. Gündoğdu Meydanı'na kadar devam edecek Fener Alayı'nın ardından, saat 21.00'de, Türk Rock Müziğinin efsane ismi Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası aynı sahneyi paylaşacak. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek.