İzmir'in kurtuluşunun 94. yıldönümü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından günün anlamına uygun bir programla kutlanacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, her yaştan İzmirlileri ellerine Türk bayraklarını alarak etkinliklere katılmaya ve bu büyük coşkuya ortak olmaya davet etti.





Tarihi güzergahta Zafer Yürüyüşü



Kutlamaların ilk adımı olarak 9 Eylül Cuma günü saat 09.00'da 94. Yıl Zafer Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenecek yürüyüş, Basmane Karakolu önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.



İzmir'in kurtuluşunun 94. yıldönümü etkinliklerinin bir sonraki adımı ise saat 10.30'da Konak Meydanı'ndaki Hükümet Konağı'na süvari birlikleri tarafından Türk bayrağının çekilmesi olacak.



Saatler 11'i gösterdiğinde ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İzmirlilere seslenerek, 94. kurtuluş yıldönümü mesajını iletecek. Ardından Şef Uğur Sayınbatur yönetiminde, "Kültür Modern Brass Ensemble Konseri”

ve şiir dinletisi sahnelenecek. Tire Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi ekiplerinin sahneleyeceği halk oyunları gösterisinin ardından kutlamaların bir sonraki aşamasına geçilecek.



Gündoğdu Meydanı ile Alsancak İskelesi arasındaki alanda kurulacak oyun parkuru ise gün boyunca çocukların keyifli dakikalar geçirmesini sağlayacak.





Atlı birlikler ve klasik otomobiller



Saat 17.30'da "Atlı Süvari Birlikleri" Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar geçiş yaparak halkı selamlayacak.



Saat 18.30'da ise çok renkli bir etkinliğin startı verilecek. İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin katkılarıyla Alsancak Limanı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürecek geçit töreni gerçekleştirilecek.





Fener Alayı 20.30'da



9 Eylül törenlerinin en heyecan verici etkinliklerinin başında gelen Fener Alayı ise saat 20.30'da başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmirliler, Büyükşehir Belediye Bandosu Eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüyecek.



Bu tarihi günün sonunda ise Gündoğdu Meydanı unutulmaz bir gösteriye sahne olacak. Ünlü tenor Murat Karahan ve Kültür Modern Branss Ensemble Konseri'ne deniz ve meydan üzerinde gerçekleştirilecek su perdesi ve ışık gösterileri eşlik edecek.



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