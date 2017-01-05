İzmir Adliyesi'nde patlama

İzmir Bayraklı'daki Adliye Binası'nda bir patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu öğrenildi

Bayraklı'daki İzmir Adliye'si önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın C kapısındaki polis noktasında olduğu ve oraya adliyede çalışan hakimlerin, savcıların giriş yaptığı ve kimsenin oraya alınmadığı öğrenildi. Tahminlere göre patlamanın, saldırganların o bölgeye girmeye çalışırken meydana geldiği tahmin ediliyor. Patlamaya bombalı aracın neden olduğu patlama sonrası da silahlı çatışmanın çıktığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre polis ve teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada teröristlerden biri öldü. Patlamada 7 kişinin yaralandığına dair bilgiler var. Yaralılar arasında polisler de bulunuyor. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise 10 yaralı olduğunu ve birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Patlama saat 16:20 gibi meydana geldi.

İzmir Emniyet Müdürü'nün patlama bölgesine gittiği ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.



Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Anadolu ajansından geçen bilgiye göre ise 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise aranıyor.



Patlama sonrası NTV ekranlarında canlı yayına katılan. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, bir teröristin ele geçirildiğini ama diğeri ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Tüm Türkiye'ye İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Özcan, can kaybı umarım yaşanmamıştır dedi. İzmir'in sosyal medyadan hedef gösterildiğini de hatırlatan Özcan, kendilerinin de bu durumdan dolayı suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Özcan, İzmir'in hedef gösterildiğini söyledi.



İzmir'e yönelik ciddi bir tehdit olduğu ve güvenlik önlemleriyle ilgili soruya Özcan, ihbarın olduğunu ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını da söyledi.



İzmir uzun süreden sonra ilk defa bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Saldırının ise iş çıkış saatine yakın bir zamanda meydana gelmesi dikkat çekti. Özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Kaçan kişi aranıyor. Kaçan teröristin siyah mont ve beyaz bereli olduğu belirtildi.



