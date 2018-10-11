İzmir Adliyesi'ndeki gaz kaçağının nedenine ilişkin açıklama geldi

İzmir Adliyesi'nde yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken gaz kaçağı meydana geldi. Olay yerine birçok sağlık ekibi ve itfaiye gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan konu ve İzmir İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İl Şube Müdürü İsmail Derse ile ilgili açıklamalarda bulundu

Şefika Bal- İzmir Adliyesi'nde yaklaşık 1 saat önce meydana gelen gaz kaçağında 2 kişinin yaralandığı biliniyor. Tahliye edilen adliye çalışanları çok korktuklarını dile getirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan'da, "Yapılan tespitte çıkan sonuca göre, Kaçağın; acil kısmındaki gazlı söndürme sisteminin karbondioksit gazından meydana geldiğini gördük. Sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye çalışan teknik ekip yoğun karbondiokside maruz kaldı" dedi.

(Özgür Ozan)

Gaz kaçağının tam olarak hangi noktadan gerçekleştiğinin, yapılan incelemeden sonra belirleneceğini söyleyen Özgür Ozan, "AFAD, ilk etapta gazı kesti ve ortamda gaz yayılmasına engel oldu. Tabi teknik ekip yoğun gaza maruz kaldı. Edindiğimiz bilgiye göre, sistemde karbondioksit gazı vardı ve onun periyodik bakımı yapılıyordu. Yani çalışıp çalışmadığına bakılıyordu. 6 ayda bir kontrolleri olur bunun"şeklinde konuştu.

İzmir İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İl Şube Müdürü İsmail Derse ise şunları kaydetti:

"1'i ağır 4 yaralı var şuanda. Bu gaz yangın söndürmede kullanılan etkin bir gaz ama kapalı ortamlarda kullanıldığı zaman yüzde 9 boğulmalara yüzde 21'e yükselmesi durumunda ölümlere neden olan bir gazdır. O nedenle kapalı ortamda 21'e yükselince ölümcül risk taşıyor. Temiz hava kullanım cihazlarında iş yapacak kişinin gaz ölcüm cihazlarıyla beraber kullanılmalı.

(İsmail Derse)