İzmir Adliyesi'ne terör saldırısı: 2 şehit var

İzmir Bayraklı'daki Adliye Binası'nda bir patlama meydana geldi. Patlamada Anadolu Ajansının verdiği bilgiye göre bir polis bir de adliye çalışanı şehit oldu

Bayraklı'daki İzmir Adliye'si önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın C kapısındaki polis noktasında olduğu ve oraya adliyede çalışan hakimlerin, savcıların giriş yaptığı ve kimsenin oraya alınmadığı öğrenildi. Tahminlere göre patlamanın, saldırganların o bölgeye girmeye çalışırken meydana geldiği tahmin ediliyor. Patlamaya bombalı aracın neden olduğu patlama sonrası da silahlı çatışmanın çıktığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre polis ve teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Saldırıda 2'si polis 7 kişi yaralandı. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise 10 yaralı olduğunu ve birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Patlama saat 16:00 sıralarında meydana geldi.

İzmir Emniyet Müdürü'nün patlama bölgesine gittiği ve incelemelerde bulunduğu öğrenildi.







Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.



Anadolu ajansından geçen bilgiye göre ise 2 terörist öldürüldü, 1 terörist ise aranıyor.



Patlama sonrası NTV ekranlarında canlı yayına katılan. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, bir teröristin ele geçirildiğini ama diğeri ile ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledi. Tüm Türkiye'ye İzmir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Özcan, can kaybı umarım yaşanmamıştır dedi. İzmir'in sosyal medyadan hedef gösterildiğini de hatırlatan Özcan, kendilerinin de bu durumdan dolayı suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Özcan, İzmir'in hedef gösterildiğini söyledi.







İzmir'e yönelik ciddi bir tehdit olduğu ve güvenlik önlemleriyle ilgili soruya Özcan, ihbarın olduğunu ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını da söyledi.



İzmir uzun süreden sonra ilk defa bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Saldırının ise iş çıkış saatine yakın bir zamanda meydana gelmesi dikkat çekti. Özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Kaçan kişi aranıyor. Kaçan teröristin siyah mont ve beyaz bereli olduğu belirtildi. Teröristin Karşıyaka yönüne doğru kaçtığı bilgisi de verildi.



Görgü tanıklarından avukat Çağatay Akar, NTV'de patlama esnasında toplantıda olduklarını, patlamanın şiddetli olduğunu patlama sonrası da silah sesleri duyduklarını söyledi. Şuan bölgede çok sayıda polis ve ambulansın olduğunu belirten Akar, helikopterlerin de uçtuğunu söyledi. Akar, ocak ayının başında adliyenin diğer günlere nazaran daha sakin olduğunu bu yüzden de etkisinin daha az olacağını söyledi.



AKP'li İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını ve iki teröristin imha edildiğini söyledi. Son Reina saldırısı sonrası İzmir'de de operasyon yapıldığı, FETÖ operasyonları, PKK operasyonlarını da hatırlatan Kaya, bu yüzden de adliye binasının hedef seçilmiş olabileceğini belirtti.



BİR POLİS BAĞIRMIŞ



İddiaya göre bir polisin teröristi farkettiği ve çevredeki insanlara 'kaçın' diyerek bağırdığı iddia edildi.



Görgü tanığı avukat Emirhan Yaşıt da patlama sonrası o noktaya gittiklerini ve çok büyük bir duman gördüklerini söyledi. Daha sonra çatışma sesi duyduklarını belirten Yaşıt, polisin de hemen bölgeyi güvenlik koridoruna aldığını söyledi. Güvenlik nedeniyle birçok kişinin de adliyede tutulduğu öğrenildi. Yaşıt da ocak ayı nedeniyle kalabalığın daha az olduğunu ancak saldırının direk polis noktasına yapıldığını bu yüzden güvenlik güçlerine hedef alınmış olabileceğini söyledi.



2 ŞEHİT VAR



AA'nın geçtiği bilgiye göre saldırıda bir polis bir de adliye çalışanı şehit oldu.



Alınan bilgiye göre şüpheli bir aracın da kontrollü bir şekilde patlatıldığı öğrenildi.

