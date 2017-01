İzmir adliyesi şehitlerini uğurladı

Dün yaşanan terör saldırısından sonra bugün şehitler için İzmir Adliyesi'nde tören düzenlendi

İzmir'deki hain saldırıda onlarca kişiyi kurtaran şehit polis Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için İzmir Adliyesi'de tören düzenlendi. Tören sırasındaki acı feryatlar yürek dağladı.



Dün saat 16.10'da İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Canı pahasına insanların hayatını kurtaran kahraman polis Fethi Sekin büyük bir facia yaşanmasını önledi. İşte şimdi İzmir kahraman polisini uğurluyor. İzmir Adliyesi'nde şehit polis Sekin ve olayda can veren Adliye çalışanı mübaşir Musa Can için tören düzenlendi. İzmirli vatandaşlar, şehitlerine sahip çıktı. Hem adliyede hem de adliye önünde büyük kalabalık vardı.



Zabıt katibi Musa Can'ın Türk Bayrağına sarılmış tabutu adliyeye getirildi. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesi de alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeye getirildi ve adliyedeki tören başladı.







"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SLOGANLARI



Tören şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bu sırada adliyeye sığmayan ve dışarıda bekleyen vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



FERYATLAR YÜREK DAĞLADI, OKTAY VURAL AĞLADI



Bu sırada Musa Can'ın yakınlarının feryatları herkesi ağlattı. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Musa Can'ın ailesinde fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri fenalaşan acılı aile üyelerine müdahalede bulundu.







ADALET BAKANI DA GELDİ



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katılmak üzere adliyeye geldi. Bekir Bozdağ Musa Can'ın ailesine taziyelerini iletti.