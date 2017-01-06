İzmir adliyesinde şehitlere veda...

Dün yaşanan terör saldırısından sonra bugün şehitler için İzmir Adliyesi'nde tören düzenleniyor

Şehit adliye çalışanı, evli ve 3 çocuk babası Musa Can’ın Türk Bayrağına sarılmış tabutu adliyeye getirildi.İzmir şehitleri için adliyede tören Bu sırada Musa Can’ın yakınlarının feryatları herkesi ağlattı. MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın da gözyaşlarını tutamadığı görüldü.Musa Can’ın ailesinden fenalaşanlar oldu. Sağlık ekipleri fenalaşan acılı aile üyelerine müdahalede bulundu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da törene katılmak üzere adliyeye geldi. Bekir Bozdağ Musa Can’ın ailesine taziyelerini iletti.Adliye çalışanları ve vatandaşlar da adliyeyi tamamen doldurmuş durumda.



Şehit polis memuru Fethi Sekin’in cenazesi de alkışlar ve gözyaşları arasında adliyeye getirildi.



Tören şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bu sırada adliyeye sığmayan ve dışarıda bekleyen vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde bağırdı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, "Hiçbir saldırı bizi vatanda hizmetten alıkoymayacak. Hainler emellerine ulaşamayacak. Birlik ve kardeşliğimizi bozamayacak." dedi.



BAKAN BOZDAĞ: BİRLİĞE, BERABERLİĞE SALDIRI



Bakan Bozdağ şunları söyledi: "Şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitler inancımıza göre şehitler diridir. Rabbim onların şefaatinden bizleri ahirette mahrum etmesin. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ateş düştüğü yeri yakar biliyorum ama onlar ülkeleri vatandaşlı için şehit oldular. Makamların en yükseğine yükseldiler.



Saldırı sadece İzmir Adalet Sarayı'na, burada görev yapanlara İzmirlilere değil Türkiye’ye yönelik bir saldırıdır aynı zamanda. Birliğe beraberliğe kardeşlik hukukuna yapılan bir saldırıdır.Bu saldırı Türkiye’nin terörle mücadelesine asla zarar vermeyecektir. Teröristlerin sonun getirene kadar terörle mücadele etkin bir şekilde sürecektir"