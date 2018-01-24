İzmir Aliağa'da kaza: 13 yaralı

İzmir Aliağa'da minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 13 kişinin yaralandığı öğrenildi

Kaza İzmir'in Aliağa İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Atatürk Caddesi yönüne doğru ilerleyen 33 yaşındaki Erol Bozkurt yönetimindeki minibüs ile karşı taraftan gelen 26 yaşındaki Cüneyt Taş yönetimindeki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile minibüs kaldırıma çıktı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.



Olayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu ve tedavisi tamamlananların taburcu edildiği öğrenildi.



Kaza nedeniyle yol bir süre kapalı kalırken, polis de soruşturma başlattı.