İzmir Alsancak'ta intihar!

İzmir'in Konak ilçesindeki bir otoparkın 7'nci katından kendisini boşluğa bıraktığı öne sürülen Onur P., yaşamını yitirdi

İzmir Alsancak'ta intihar!
18 Nisan 2018 Çarşamba 09:12

Olay, dün gündüz saatlerinde Alsancak Polis Merkezi yakınlarındaki, belediyeye ait katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparkın 7'nci katına çıkan Onur P., buradan kendisini boşluğa bıraktı. Onur P.'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Onur P.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Onur P.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #intihar #konak intihar
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