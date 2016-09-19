Alzheimer hastalığı ve sağlıklı yaşlanma konularında hayata geçirdiği çalışmalar ve bu alandaki etkinliklere verdiği desteklerle öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nü bu yıl da unutmadı. Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Geriatri Bölümü işbirliği ile insan ömrünün uzamasına paralel olarak artan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla geniş katılımlı ve oldukça renkli bir yürüyüş düzenleyecek. Çarşamba günü saat 16.00'da Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde gerçekleştirilecek yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşlik edecek.



Alzheimer Derneği İzmir Şubesi'nin yöneticileri ve üyelerinin de destek vereceği yürüyüşte katılımcılara Alzheimer hastalığının uluslararası kabul görmüş rengi olan mor tişört ve şapka dağıtılacak. Ayrıca 21 Eylül akşamı İzmir'in simgesi Saat Kulesi de mor renge bürünecek.



“Bugün Babam İçin (Kahramanım İçin) Mor Giyindim”, “Bugün Unutanları Hatırlama Günü”, “Unutmak Kader Değil” ve benzeri sloganların yer aldığı pankartlarla Alzheimer hastalığına vurgu yapılacak etkinlik, İzmir'de ilk kez geçtiğimiz yıl düzenlenmişti.





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