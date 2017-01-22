'İzmir Anestezi Günleri' toplantısı Tepecik'te düzenlendi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 'İzmir Anestezi Günleri' kapsamında gerçekleştirdiği toplantıda, 80 anestezi uzmanı ve uzmanlık öğrencilerine, uygulanan anestesi yöntemleri anlatıldı. Teorik bilgi veren uzmanlar, gönüllü canlı mankenler üzerinde ultrason ve sinirleri gösterdi

Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği 'İzmir Anestezi Günleri' kapsamında "Postoperatif Analjezide Güncel Gövde ve Batın Blokları" konulu toplantı düzenlendi.İzmir il ve ilçelerinden toplam 80 Anestezi Uzmanı ve uzmanlık öğrencilerinin katıldığı toplantıda, göğüs ve karın bölgesi ameliyatları sonrası ağrının ortadan kaldırılmasında Plan Blok Uygulamaları'nın önemi sunuldu. Tepecik EAH anestezi ekibinden Uzm. Dr. Yalçın Güvenli, Uzm. Dr. Meltem Çakmak, Uzm. Dr. Cem Güneyli, Uzm. Dr. Sanem Güntürk ile birlikte Dokuz Eylül Üniversitesi Anesteziyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Küçükgüçlü ve Erzincan Mengücek Devlet Hastanesi'nden Dr. Fethi Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Özmen, yöntemleri teorik olarak anlattıktan sonra ultrason ve sinirleri gönüllü 'canlı mankenler' üzerinde gösterdiler.



Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Pervin Sutaş Bozkurt "Anestezi uzmanlarının görevi ameliyat sırasında hastanın ağrı çekmesini engellemek ve hastanın hayati işlevlerinin devamlılığını sağlamaktır. Bunun yanı sıra ameliyat sonrasında da hastanın ağrı çekmesine engel olmaktır. Bu amaçla en yeni yöntemler de dâhil olmak üzere tüm imkânlarımızla ameliyat sonrası ağrıyı yok edecek tedavileri uygulamaktayız. 2012-2015 yılları arası Dünyada tanımlanan blok Yöntemleri Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2015 yılından itibaren uygulanıyor. Bu yöntemlerin güvenli şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan gereçler ve deneyimli anestezi uzmanlarımız ekibimizde yer alıyor. Bu toplantıyla deneyimlerimiz tüm Ege Bölgesi ve İzmir'de çalışan anestezi uzmanları ile paylaşıldı" dedi.