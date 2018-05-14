İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri projeleri ile birinci oldu

İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği atık yağdan sabun üretmeyi sağlayan makine bu yılki GençBizz yılın liseli girişimcisi yarışmasında birinci oldu

GençBizz Programını yürüten Genç Başarı Eğitim Vakfı (Junior Achievement Turkey), bu yıl da Türkiye genelinde yüzde 95’i devlet okulu olmak üzere 300’ü aşkın okulda girişimcilik programını yürüttü. İlkokuldan liseye kadar bütün öğrencileri girişimci mantık yapısıyla yetiştirmeyi hedefine alan Vakıf, bu amaçla her yıl eğitim verdiği liseler arasında düzenlediği GençBizz isimli girişimcilik yarışmasını bu yıl da İstanbul’da gerçekleştirdi.

Yarışma kapsamında yılın girişimcisi olmak isteyen öğrenciler ekip kurarak iş fikri geliştirdi ve bir yıl boyunca kurdukları vergiye tabi olmayan mini şirketler vasıtasıyla ürünlerini pazarlama ve geliştirme fırsatı buldu. Gençler bu süreç boyunca iş dünyası profesyonellerinin ve girişimcilerin de için de yer aldığı Genç Başarı Gönüllülerinden mentorluk desteği aldı.2017-2018 eğitim yılında Türkiye genelinde bu yarışma kapsamında liseli öğrenciler tarafından tam 351 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin 29’u yapılan elemeler sonucunda finale katılmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler geçen hafta sonunda İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü’nde kurulan sergi alanında ürünlerini sergiledi ve jürinin karşısına çıkarak sunumlarını gerçekleştirdi. Programa Milli Eğitim Bakanlık Müşaviri Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu da katılım göstererek destek verdi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonunda ise yarışmaya İzmir’den katılan ve atık yağların çevreye verdiği zararı azaltmaya katkıda bulunmayı amaçlayan Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği ev tipi, atık yağdan sabun üretme makinesi birinci seçildi.

İzmirli liseli girişimci gençlerin kurduğu Impact şirketinin geliştirdiği bu makine, birkaç damlasının bile tonlarca suyu kirletip milyonlarca canlıyı habitatından eden, canlı türlerini yok eden evsel atık yağlarını doğaya geri kazandırıyor.

Dünya çapındaki Genç Başarı (JuniorAchievement -JA) organizasyonunun Türkiye temsilciliğini Genç Başarı Eğitim Vakfı yürütüyor. Genç Başarı, dünya genelinde anaokulundan üniversite son sınıfa kadar gençlerin girişimci olması için eğitimler veriyor.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Temmuz ayında düzenlenecek Avrupa’da Yılın Girişimcisi yarışmasına katılacak. Avrupa finalinde Türkiye’yi, İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği söz konusu proje temsil edecek.

Sev Amerikan Koleji öğrencilerinin kurduğu Entre şirketi, ihtiyaç duyulan kan ile donörü bir araya getirmeyi amaçlayan bir aplikasyon yaparak ikincilik ödülünü aldı.

Diyarbakır Farabi Sağlık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurduğu Mutual şirketi ise, yatalak hastaların yaşadıkları sorunlara çözüm geliştirmek amacıyla ‘HOSTCAR’ isimli tekerlekli ve hareketli, üzerinde kurulan mekanizmalarla kapakları kumanda ile açılıp kapanabilen, hasta yatağı yüksekliğinde bir çeşit robot geliştirerek üçüncü oldu.