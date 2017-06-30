İzmir-Aydın otobanında garip uygulama: Hız sınırı 120, ceza sınırı ise...

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla Aydın-İzmir arasındaki 112 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri, hız sınırını aşmış sayılacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak. Uygulamanın sıkıntılı gözüktüğünü dile getiren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, 'O halde otobana ne gerek var? Bir de otobanda hem azami 120 kilometre tabelası olacak hem de sürücüden 100 kilometre hız ile gitmesi istenilecek' dedi

Ali Budak-Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceği ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilecek.

Otobanda saate 100 kilometre hız uygulaması

1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla

Önerilen sürat çok düşük

Uygulama başladığında ne olacağını hep birlikte daha iyi göreceğimizi ama uygulamanın sıkıntılı gözüktüğünü söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, 'Şimdi otobanda hem azami 120 kilometre tabelası olacak hem de sürücüden 100 kilometre hız ile gitmesi istenilecek. Sonuçta burası otoban tamam kimseye 150 kilometre ya da daha üzeri kilometre hızla gitsin demiyoruz ama 100 kilometre hız ile de gidilmesin. Çünkü önerilen bu sürat otoban için çok düşük. O zaman otoban yapılmasın. Çünkü çift yönlü yolda da aynı hızla gidiliyor. Ne gerek var otobana. Zaten otobanda 100 kilometre hızla da yol bitmez. Zaten otobandasınız ve 120 kilometre ile gidemeyecekseniz ne gereği var otoban yapmanın?' diye konuştu.

Ceza kesme tuzağı

Kesinlikle sürat yapılması ya da sürati övme derdinde olmadığını söyleyen Anık, konuşmasını şöyle sürdürdü: Ancak böyle bir kural konulacaksa önerilen kuralın kapsayıcı ve sorun çözücü olması lazım. Otoban için getirilen 100 kilometre hız uygulamasını düşük ve tamamen ceza kesme tuzağı olarak görüyorum. Buraya giren her araç mutlaka ceza yiyecek. Hiçbir aracın ceza yemeden geçme şansı olmaz. Çünkü gayri ihtiyari otobanda gidiyorsun ve 120 kilometre azami hızın var ama gidemiyorsun. Bu ne kadar mantıklı? Bu noktada bence 140 kilometrenin üstüne çıkılmaması gerekir. Eğer bir kural konulacaksa günümüz şartlarının da iyice tartışılması ve ona göre kural konulması lazım.

Kurallar günün şartlarına uygun olmalı

'Türkiye'de yapılan kazalar incelediğinde otobanda meydana gelen kazaların daha az olduğu ortaya çıkacakt' diyen Anık, 'Kazalar daha çok çift yönlü ve tek yönlü yollarda meydana geliyor. Uygulamayı iyice görmek gerekiyor. Zaten uygulama sonrası bu kuralın kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Çünkü belirlenen sınırlarla bu uygulama işlevsel olmaz. Hem gerçekçi hem de günün şartlarına uygun hareket etmek lazım. Aydın otobanında giden araçların 120 kilometre hızla gittiğine de inanmıyorum. Otobanlarda sürücülerin ortalama hızı 135-140 kilometre arasında. 120 kilometre ile de gidilebilir ancak 100 kilometre de düşük olur ki otoban diye vatandaştan da ücret alınıyor. Şimdi yeni durumda otobandan gitmek istemeyen sürücüler tali yolları tercih edebilir. Bu tali yollarda da daha çok trafik oluşur. Bu trafik durumu ise daha çok kazaya da sebebiyet verebilir. Sürate karşıyım ancak kuralların da günün şartlarını taşıması gerekiyor. Zaten biz nedense bir türlü ortalamayı tutturamıyoruz. Ya çok düşük yapıyoruz şu an ki gibi ya da çok hızlı yapılıyor. Umarım bu kuralla amaçladıklarına ulaşırlar' dedi.

Uygulamayı destekliyoruz

Ortalama hız konusunda alınan bu kararı, Türkiye genelinde alınması geç kalınmış bir karar olarak nitelendirdiğini belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 'Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarındaki kusurlara bakıldığında ağırlıklı olarak aşırı sürat çıkıyor. Dolayısıyla sabit hızların alınması yerine ortalama hızların alınmasıyla bu aşırı sürat sorununu büyük oranda çözeceğine inanıyorum. Uzun zamandır yapılması gereken bu uygulamayı destekliyoruz' dedi. -Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda araçların seyri sırasında ortalama hızlarının tespit edileceği ve ihlali bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Araçların otoyollarda giriş yaptığı HGS/OGS noktası ile çıkış yaptığı HGS/OGS noktası arasında kat etmiş olduğu mesafe ve süre bilgilerinden araçların ortalama hızlarının tespit edilerek yasada belirtilen hız limitlerini aşan araçların tescil plakalarına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik idari para cezası tatbik edilecek.1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni uygulamayla Aydın -İzmir arasındaki 112 kilometrelik otoban yolunu 1 saat 11 dakikadan kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri, hız sınırını aşmış sayılacak ve haklarında cezai işlem uygulanacak. Hükümet, 1 Temmuz 2017 itibariyle otobanlarda sabit hız ölçümü yerine ortalama hız ölçümüne geçiyor. Yeni sistemde sürücülerin ortalama saatte 100 kilometre gitmesini amaçlayan hükümet bu uygulamayla kazaların önüne geçmeyi, yakıt sarfiyatını düşürmeyi ve egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı önlemeyi amaçlıyor. Sistem öncelikli olarak, İzmir-Aydın, Ankara-İstanbul, İstanbul-Edirne, Adana-Mersin ve Adana-Şanlıurfa, Niğde-Şanlıurfa otoyollarında eş zamanlı olarak 01 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başlayacak.Uygulama başladığında ne olacağını hep birlikte daha iyi göreceğimizi ama uygulamanın sıkıntılı gözüktüğünü söyleyen İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, 'Şimdi otobanda hem azami 120 kilometre tabelası olacak hem de sürücüden 100 kilometre hız ile gitmesi istenilecek. Sonuçta burası otoban tamam kimseye 150 kilometre ya da daha üzeri kilometre hızla gitsin demiyoruz ama 100 kilometre hız ile de gidilmesin. Çünkü önerilen bu sürat otoban için çok düşük. O zaman otoban yapılmasın. Çünkü çift yönlü yolda da aynı hızla gidiliyor. Ne gerek var otobana. Zaten otobanda 100 kilometre hızla da yol bitmez. Zaten otobandasınız ve 120 kilometre ile gidemeyecekseniz ne gereği var otoban yapmanın?' diye konuştu.Kesinlikle sürat yapılması ya da sürati övme derdinde olmadığını söyleyen Anık, konuşmasını şöyle sürdürdü: Ancak böyle bir kural konulacaksa önerilen kuralın kapsayıcı ve sorun çözücü olması lazım. Otoban için getirilen 100 kilometre hız uygulamasını düşük ve tamamen ceza kesme tuzağı olarak görüyorum. Buraya giren her araç mutlaka ceza yiyecek. Hiçbir aracın ceza yemeden geçme şansı olmaz. Çünkü gayri ihtiyari otobanda gidiyorsun ve 120 kilometre azami hızın var ama gidemiyorsun. Bu ne kadar mantıklı? Bu noktada bence 140 kilometrenin üstüne çıkılmaması gerekir. Eğer bir kural konulacaksa günümüz şartlarının da iyice tartışılması ve ona göre kural konulması lazım.'Türkiye'de yapılan kazalar incelediğinde otobanda meydana gelen kazaların daha az olduğu ortaya çıkacakt' diyen Anık, 'Kazalar daha çok çift yönlü ve tek yönlü yollarda meydana geliyor. Uygulamayı iyice görmek gerekiyor. Zaten uygulama sonrası bu kuralın kesinlikle değişeceğine inanıyorum. Çünkü belirlenen sınırlarla bu uygulama işlevsel olmaz. Hem gerçekçi hem de günün şartlarına uygun hareket etmek lazım. Aydın otobanında giden araçların 120 kilometre hızla gittiğine de inanmıyorum. Otobanlarda sürücülerin ortalama hızı 135-140 kilometre arasında. 120 kilometre ile de gidilebilir ancak 100 kilometre de düşük olur ki otoban diye vatandaştan da ücret alınıyor. Şimdi yeni durumda otobandan gitmek istemeyen sürücüler tali yolları tercih edebilir. Bu tali yollarda da daha çok trafik oluşur. Bu trafik durumu ise daha çok kazaya da sebebiyet verebilir. Sürate karşıyım ancak kuralların da günün şartlarını taşıması gerekiyor. Zaten biz nedense bir türlü ortalamayı tutturamıyoruz. Ya çok düşük yapıyoruz şu an ki gibi ya da çok hızlı yapılıyor. Umarım bu kuralla amaçladıklarına ulaşırlar' dedi.Ortalama hız konusunda alınan bu kararı, Türkiye genelinde alınması geç kalınmış bir karar olarak nitelendirdiğini belirten İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, 'Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarındaki kusurlara bakıldığında ağırlıklı olarak aşırı sürat çıkıyor. Dolayısıyla sabit hızların alınması yerine ortalama hızların alınmasıyla bu aşırı sürat sorununu büyük oranda çözeceğine inanıyorum. Uzun zamandır yapılması gereken bu uygulamayı destekliyoruz' dedi.