İzmir- Aydın Otoyolu'nda tehlikeyi yolculuk

İZMİR- Aydın otoyolunda, plakalarını kapatan 3 motosikletinin yaptığı tehlikeli yolculuk, sosyal medyada yayımlandı. Zaman zaman motosikletlerinin üzerine uzanır şekilde saatte 140 kilometre hızla kullanan sürücüler, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi diğer araçları da tehlikeye düşürdü

Bayramın birinci günü İzmir- Aydın Otoloyolu'nda, adeta ölüme davetiye çıkartılan görüntüler ortaya çıktı. Otoyolun Selçuk bölümünden yola inen 3 kişi, saatte 140 kilometre hıza kadar çıktıkları otoyolda, motosikletlerinin üzerine uzanır gibi kullanmaya başladı. Selçuk- Germencik arasında giden sürücüler, kendi canlarını hiçe saydıkları gibi diğer araçları da tehlikeye düşürdü. Tanınmamak için plakalarını kapatan sürücülerin yaşattıkları korku dolu bu anlar, bazı vatandaşlarca cep telefonlarına kaydedildi ve sosyal medyadan yayımlandı.







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