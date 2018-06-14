İzmir Balıkçıları Kordon'da

İzmir'de bayram öncesi balıkçılar oltalarını alıp kordon boyunca sıraya dizildiler

Burcu Özkan-Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havayı güzel bulan balıkçılar deniz kenarlarına akın ettiler. Asırlardır değişmeyen 'kordonda balık tutma' ritüeli arefe günüde devam etti. Yıllardır balık tutmaya gelen balıkçılar, "Bu tutkudan vazgeçilmez. Balık tutmak özen ister, emek ister. Öyle bu adamlar burada ne yapıyor diye düşünmeyin. Yılardır süregelen bir gelenek gibidir bu bizim için. Olta, misina, kova ve yemimizle akşam serinliği ve sabahın ilk esintisiyle denize karşı yerimizi alırız. Burada kurulan dostluklar ve arkadaşlıklarda başkadır. Genelde birbirimizi tanırız, yeni gelenlere de nasıl tutulacağını öğretiriz, onlara destek oluruz" dediler.

İnsanların denizlere attıkları atıkların balıkları zehirlediğini vurgulayan kordon balıkçıları, " Belediye her sabah bir araç getiriyor temizlemeye çalışıyor kirlilikleri ama akşama kadar yine kirleniyor. Buda balıkları zehirliyor. Bunun önüne geçmek için toplumun daha dikkatli davranması gerekiyor ayrıca belediyeler de hizmeti arttırırlarsa daha iyi olacaktır denizimiz" şeklinde konuştular.