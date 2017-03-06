İzmir Barosu'nda referandum videosu!

İzmir Barosu, referandum süreci ile ilgili bir video hazırladı
Videoya Adem ve Havva ile başlayan Baro, doğadan da örnekler verdi.
Referandumda neden 'hayır' denilmesi gerektiğinin belirtildiği video bazı kesimlerin tepkisine neden olurken, bazılarının ise beğenisini topladı.
Bireylerin ve toplumların tercihlerinin bazen telafi edilemez durumlar yaratabileceğinin belirtildiği videoda Adem ile Havva'dan örnek verildi.
Hitler'den de örnek verildiği videoda, Alman halkının 'Hayır' demesi durumunda 65 milyon insanın ölmeyeceği hatırlatıldı.
Sistem değişikliğinin ancak toplumu iyiye götürecek durumda yapılmasının gerektiğinin belirtildiği açıklamada, fiili durumu yasal hale getirmek için bir değişikliğin yapılmaması gerektiği belirtildi.