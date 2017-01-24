İzmir Barosu'ndan Atatürk'e yönelik hakaretlere suç duyurusu

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, son zamanlarda sosyal medyada Atatürk'e yönelik saldırılarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, İzmir Adliyesinde yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk aleyhine yazılı ve görsel medyanın yanı sıra sosyal medyada da "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun" çerçevesinde değerlendirilebilecek eylemlerin arttığını söyledi.



Atatürk'e hakarette bulunanların yaptırımsız kalmaması gerektiğini ifade eden Aydın Özcan, "Atatürk'e yönelik saldırıların yaptırımsız kalmaması için hakarette bulunanlar hakkında suç duyurularında bulunduk. Hem mesleki hem de toplumsal sorumluluğumuz gereği, Atatürk ve cumhuriyetimizin temel değerlerine yönelmiş her türlü saldırının hesabını kanun önünde soracağız. Bu saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, etkin bir biçimde mücadele vereceğimizi, hukuksal ve kurumsal gerekleri eksiksiz yerine getireceğimizi, eylem sahiplerinin ve yüce Türk milletinin dikkatine sunuyoruz." dedi.



Özcan, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 yıldır hazırlıkları süren tüm öğretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni müfredat taslak programında Atatürk'ün ders kitaplarından çıkartıldığına ilişkin iddiaların olduğunu da dile getirerek, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.