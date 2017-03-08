İzmir Barosu'ndan eleştirilere yanıt

İzmir Barosu, geçtiğimiz günlerde referandum konulu bir video hazırlamıştı. Baro'nun hazırladığı videoda Adem'in yasak elmayı yemesi de konu edilmişti. 'Adem ' hayır ' deyip yasak elmayı yemeseydi, şimdi hepimiz cennetteydik' denilen videoya ise tepkiler geldi.

Baro'nun videosunda peygambere hakaret ettiği iddia edildi, tepkiler üzerine Baro'dan da bir açıklama geldi.İzmir Barosu Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İzmir Barosu Başkanlığı’nın gündemdeki anayasa değişikliği konusunda hazırladığı kamuoyunu bilgilendirme amaçlı paylaşımlarına karşı son günlerde maksatlı bir yıpratma kampanyası yürütülmektedir.Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesinde, Baroların; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğu belirtilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Barolar ve Türkiye Barolar Birliği toplumumuzun kaderini tayin edecek her türlü yasa değişikliğinde bilgi ve düşüncelerini ifade etmeyi kanundan kaynaklanan bir görev olarak yerine getirmektedir.Kaldı ki, 1982 Anayasası’nın hazırlanması sürecinde Türkiye Barolar Birliği Olağanüstü Genel Kurulu yeni anayasanın baştan kaleme alınması gerektiği görüş ve inancında olduğunu açıklamıştır. Aradan geçen zaman hukukçuların haklılığını ortaya çıkarmıştır.Anayasa değişikliğinin hukuki sonuçlarını anlatmak ve vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek amacı ile baromuz tarafından hazırlanan, kısa video çalışmasında, dini duyguları rencide edecek herhangi bir saikle hareket edilmemiş olup toplumsal hassasiyetlere ve dini değerlerimize aykırı bir tema da kullanılmamıştır. Aksine; toplumun değerleri doğrultusunda, insanlığın varoluşundan bu yana kabul görmüş bir inanış örneksenerek tercihlerin hassasiyeti vurgulanmaya çalışılmış, bireysel ve toplumsal kararların ne denli önemli sonuçlar doğurduğu anlatılmıştır.Bu süreçte çıkmış olduğu yolda hiçbir siyasi ideoloji gütmeden ve dini ayırım yapmadan çalışan İzmir Barosu’na yönelik; bir kısım basın ve sosyal medyada yapılan haksız, ağır ve hedef gösteren yayın ve paylaşımları kabul etmiyoruz. Hakaret ve tehdit içeren bu yazı ve paylaşımlar hakkında baromuz tarafından gerekli kanuni yollara başvurulacaktır.İzmir Barosu; laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, ülkenin bölünmez bütünlüğü, kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, düşünce ve ifade özgürlüğü ile Atatürk İlke ve Devrimlerinden yana taraf olup bu kazanımların devamı için üzerine düşen sorumluluğu her koşulda yerine getirmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.