İzmir Barosu'ndan polis müdahalesine tepki

Baro, protesto amacıyla Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan ve hizmet binasına girmeye çalışan işçilere polis müdahalesini eleştirdi.

İzmir Barosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikasının yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesini protesto amacıyla kurum önünde toplanan ve hizmet binasına girmeye çalışan işçilere polisin müdahale etmesine tepki gösterdi.

Barodan yapılan açıklamaya göre, Konak'ta Belediye önünde toplanan işçilere destek vermeye giden İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, Yardımcısı Özgür Yılmazer ve İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Deman Güler sendika başkanları ve diğer yetkililer ile görüştü.

"Toplu sözleşme ve sendika hakkı gerek Anayasamız, gerek iç mevzuatımız ve gerekse tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerle korunan temel bir insan hakkıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, "Hakları için mücadele eden işçilerin barışçıl eylemlerine şiddetle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Barışçıl gösterilere sıklıkla yapılan sert müdahaleler ne iş barışına ne de toplumsal huzura herhangi bir katkı sağlamaz, ülke demokrasisini ileri taşımaz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan ve darbedilen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, kamu görevini yapmakta olan güvenlik kuvvetlerine barışçıl toplantılara müdahale etmemesi ve yurttaşların temel hak ve özgürlüklerine azami saygıyı göstermesi gereğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İzmir Barosu bundan önce olduğu gibi söz konusu olaydan sonra da yurttaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunmasında üstüne düşen sorumluluğu layıkınca yerine getirmeye devam edecektir."

Ne olmuştu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü Genel-İş Sendikasının yetkisine belediye yönetiminin itiraz etmesine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması düzenlemek isteyen işçiler, polisin, açıklamanın Valilik tarafından izin verilen bölgede yapılması uyarısına rağmen taleplerinde ısrarcı olmuş, hizmet binasına girmeye çalışınca müdahale gerçekleşmiş ve 8 kişi gözaltına alınmıştı. DİSK'e bağlı Belediye çalışanı işçiler, gözaltıları protesto etmek için kısa süreli iş bırakma eylemi yapmıştı, kentte otobüsler ve çöp kamyonları bir süre kontak kapatmıştı.