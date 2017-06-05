İzmir Barosu'ndan 'zeytin yasası'na tepki

İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, 'Zeytincilik Yasası'nın iptal edilmesini istedi. Özcan, "Zeytincilik, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon yurttaşımızın geçim kaynağı, işlenen tarım alanlarının yüzde 3.5'ini oluşturan bir sektördür. Yasalaştığı taktirde bu kadar kişi mağdur olacak" dedi

Yasalaşması durumunda zeytinlik alanlarında maden ocağı ve sanayi tesisi yapılabilmenin yolunu açan Üretim Reform Tasarısı'nın komisyonda kabul edilmesine tepkiler sürüyor. İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, düzenlediği basın toplantısında zeytin üretiminden 10 milyon kişinin geçimini sağladığını, zeytinin tarımsal ve sosyo ekonomik yönden ciddi bir önem taşıdığını belirterek, şu rakamları verdi:



"2016- 2017 sezonunda Türkiye genelinde toplam, 144.384.666 adet meyve veren, 26.895.736 adet meyve vermeyen ağaç mevcut. Ağaç başına ortalama 11 kilogram zeytin verimi ile 1.535.055 ton zeytin tanesi alınacak. Bunun 432.976 tonu sofralık zeytin olacak, 1.102.080 tonu ayrılacak. Bundan da ortalama 177.365 ton zeytinyağı elde edilecek. Bu ekonomik getiriler birkaç yıl veya 15- 20 yıllık bir süre ile sınırlı değil. Zeytin ağacı Anadolu'da on bin yıldır insanoğlunun, geçim, beslenme, sağlık ve güzellik kaynağı olarak görevini sürdürmekte. Dünya var oldukça da insanlığa ve çevreye hizmete devam edecek. Bu yönüyle yeryüzünde hiçbir madenin getirisi zeytin ağacının toplam getirisi kadar olamaz. Kanun tasarısının 2'nci maddesinde 'zeytinlik alanlar daraltılmakta, bir dekar alanda en az on beş kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisi bulunmuyorsa o yer 'zeytinlik saha' sayılmamaktadır'. Ülkemizde zeytinlikler küçük ve dağınıktır. Bu hüküm ile zeytinliklerin en az yüzde yetmişinin zeytinlik vasfından çıkarılabileceği tahmin edilmekte. Düzenleme ile artık zeytin üreten köylünün, üreticinin, küçük alanlarda bulunan zeytinliği zeytinlikten sayılmayacak, hiçbir hak ve teşvikten yararlanamayacak, büyük işletmelerin daha da güçlenmesi sağlanacak. Türkiye'de de yaklaşık 500 bin ailenin geçim kaynağını oluşturan, işlenen tarım alanlarının yüzde 3.5'ine karşılık gelen zeytin alanlarının büyük bir kısmı kanun tasarısıyla tehlike altına olacak. Tasarı yasalaştığı takdirde kurul, muğlak bir 'kamu yararı' kavramıyla, zeytinlik sahalarında sanayileşme, madencilik, tesisleşme ve yapılaşma faaliyetine karar verebilecek. Tasarının zeytinlik, mera ve kıyılara ilişkin maddelerin geri çekilmesi yönündeki önergelerin tümü reddedilmiş. Böylece tasarı sadece zeytinlikleri yok edilmesinin değil kıyı ve meraların yağma ve talanına da yol açmasınını önünü açan 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın geri çekilmesini ve gelecek kuşaklar ile ülke çıkarları temel alınarak bir daha değerlendirmesini talep ediyoruz."