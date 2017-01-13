İzmir Bayraklı'da e-imza dönemi

Bayraklı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü e-dönüşüm projesi kapsamında güvenli elektronik sisteme geçti. İdari kademelerde elektronik imza dönemi başlamasıyla hem kağıt hem de zaman tasarrufu sağlanıyor

Günlük yaşamda yazılı iletişimde bulunan tarafların kimliklerini doğrulamak amacıyla kullanılan bir teknolojik uygulama olan elektronik imza işlerin daha hızlı ve güvenli yapılabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi yeni bir uygulamayı daha hayata soktu. Bilgi İşlem Müdürlüğü, tüm birimlere Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) sistemi kurdu. e-imza sistemi, elle atılan ıslak imza gibi kullanılabilen, internette her türlü resmi işlemin yapılabildiği, hem zamandan hem de kağıt israfından tasarruf ettiren ve elektronik ortamda arşivlenerek yürütülmesini sağlıyor.



SADECE İLGİLİ KİŞİ AKTİF HALE GETİREBİLİYOR



E-imza, sadece sahibi tarafından bilinecek ve sadece sahibi tarafından aktif konuma getirilebilecek. Elektronik sistemde, içeriğine herkes tarafından ulaşılabilen verinin gerçekten o imza oluşturma verisi ile mi oluşturulduğunu doğrulama imkanı tanıyan doğrulama verileri de bulunuyor. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca, güvenli elektronik imza, elle atılan imzayla aynı hukuki sonucu doğuruyor.



TASARRUF SAĞLIYORUZ



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “E-imza uygulamasıyla zaman ve kağıttan tasarruf edilerek, işlemler daha güvenli ortamda yapılabiliyor. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi beraberinde bir çok kolaylığı da getiriyor. Biz de e-dönüşüm projesi kapsamında elektronik imza dönemini hayata geçirdik. Yenilikçi bir belediye anlayışıyla çağımızın gerisinde kalmadan daima ileriye dönük projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.



